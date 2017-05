Una campaña contra la discriminación defiende el derecho a hablar español (y a amar y a orar como uno quiera)

NUEVA YORK. - En la ciudad de Nueva York, donde uno camina con una sensación de estar conectado con el mundo, no se toman a la ligera la discriminación ni reportes de racismo.

Pero la fibra internacional, de civismo y diversidad ha recibido un golpe en este lugar ante reportes por parte de autoridades de un aumento de incidentes de crímenes de odio en los últimos meses. Desde el comienzo de este año hasta el 21 de mayo, en la ciudad de Nueva York se han reportado 185 incidentes de esta naturaleza; 67 más que los 118 reportes que se habían reportado hasta la misma fecha en 2016, confirma el Departamento de la Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD).



En esos datos de 2017, el mayor número de incidentes, 88, han sido contra judíos seguidos por 16 contra musulmanes, 12 contra negros y 4 contra hispanos, resumen los números del NYPD.

Una nueva respuesta de la ciudad ante esta realidad es una campaña que la ciudad de Nueva York estrenó este martes para combatir la discriminación y el acoso por raza, religión, identidad sexual, idioma o estatus migratorio.



"Debería tener el derecho de hablarle a mis hijos en español sin que me digan que debo hablarles en inglés", lee uno de los anuncios que forman parte de la campaña. "Sí tienes derecho", responde la campaña que impulsa la Comisión para los Derechos Humanos de la ciudad.

Este hispano es uno de los protagonistas del esfuerzo que incluye además a una musulmana y un negro, entre otros que representan la diversidad, con una frase que apunta a los derechos de las minorías, según los desglosa la Ley de Derechos Humanos de la ciudad. Esa ley prohíbe la discriminación en la ciudad de Nueva York por una gama de razones que van desde orientación sexual hasta religión, identidad de género, discapacidad o estatus migratorio, entre otras.



