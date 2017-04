Un presunto pandillero de la MS-13 en New Jersey figura entre los 10 más buscados del FBI

NUEVA JERSEY. - Un hondureño que se ha identificado como un supuesto pandillero de la MS-13 se encuentra en la lista de los "10 fugitivos más buscados" del FBI.

Walter Yovany Gómez, quien tiene menos de 30 años por las fechas de nacimiento que las autoridades le atribuyen, forma parte de esa lista por su presunta participación en el asesinato de un hombre en Nueva Jersey en mayo de 2011. Según el FBI, Gómez buscaba hacerse un miembro de pleno derecho de la MS-13 en Plainfield, Nueva Jersey llevando a cabo un asesinato ordenado por la pandilla.

Gómez y otro atacante fueron tras un hombre del que se sospechaba socializaba en una barra con miembros de una pandilla rival, indica el FBI. "Para convertirse en un miembro de pleno derecho de la MS-13, tienes que matar a alguien en nombre de tu grupo", explica el agente especial Dan Brunner, quien investiga el caso desde la división de Newark del FBI.



FBI Newark announces Walter Yovany Gomez as 513th addition to the FBI’s list of “Ten Most Wanted Fugitives.” Gomez is wanted for murder #FBI pic.twitter.com/vGiyMQsPFR

— FBI Newark (@FBINewark) April 12, 2017