Hermano de hispano asesinado en Long Island descarta que este perteneciera a pandilla

NUEVA YORK. - Tras desaparecer a fines de enero, un guatemalteco de 19 años apareció muerto el 23 de marzo, a eso de las 2:07 de la tarde, en un área boscosa en Massapequa, Long Island. Se llamaba Julio César González Espantzay y la última vez que lo vieron fue en una barbería en Jamaica, Queens.

Fue el pasado 5 de abril que los detectives identificaron a la víctima como Julio César, quien residía en Valley Stream.

En conversación con Noticias 41, su hermano -al que se le protege la identidad- descarta que Julio César estuviera asociado o perteneciera a una pandilla argumentando que ambos trabajan de 10 am a 9:30 pm en un restaurante en Long Island.

"No sé si estaba involucrado en eso o no estaba. No creo porque todos los días trabajamos ahí y no salía mucho", explica su hermano.

Su muerte, que la policía del condado Nassau considera sospechosa, trae a conversación los asesinatos de siete jóvenes en Long Island -entre esos los de tres adolescentes en Brentwood el año pasado- por individuos que presuntamente forman parte de la pandilla MS-13 o, como se les conoce, las maras. Este lunes, en medio de fuertes medidas de seguridad, los acusados por el asesinato de siete jóvenes en Long Island se presentaron en una corte federal.

Ahora el hermano de Julio César espera que le entreguen cuanto antes su cuerpo para poder llevarlo a su país al encuentro de su familia en Chimaltenango. "Nadie puede creer que esto pasó", se lamenta su hermano.



"La familia se presentó hoy (este martes) a la cancillería guatemalteca para iniciar el proceso de repatriación una vez se termine la investigación", dijo a Univision Noticias Pablo García Sáenz, cónsul general de Guatemala en Nueva York.

En cuanto las autoridades les entreguen el cuerpo y les confirmen que pueden proceder, el consulado comienza el proceso.

Mientras tanto, los familiares de Julio César están consternados y su hermano se encuentra muy afectado, dice García Sáenz.

Cualquiera con información en torno a este caso llame a Nassau County Crime Stoppers a través del 1-800-244-TIPS. La policía indica que las llamadas se mantendrán bajo anonimato.

Vea también:



Son cinco los jóvenes hispanos muertos y al menos dos los desaparecidos en Long Island Miguel García Morán, de 15 años, salió de su casa, en Brentwood, Long Island, el 19 de febrero de este año. El 22 de septiembre las autoridades recuperaron sus restos en un terreno abandonado de la misma ciudad. Foto: Suministrada | Univision 0 Compartir Oscar Josué Acosta, de origen salvadoreño, tenía 18 años cuando salió de su residencia en Brentwood, el 29 de abril. Sus restos fueron descubiertos en un terreno boscoso de la ciudad, el pasado 21 de septiembre. Foto: Suministrada | Univision 0 Compartir El lunes 12 de septiembre, el cuerpo del menor salvadoreño Josué 'Joshua' Guzmán, de 15 años, fue hallado abatido a balazos en la esquina de la escuela elemental de Mineola, en el condado Nassau. Foto: Suministrada | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nisa Mickens desapareció el 13 de septiembre, día antes de su cumpleaños 16. Su padre la dejó a las 6:30 de la tarde en la casa de su mejor amiga en Brentwood y de allí salió sin permiso. El miércoles 14 de septiembre, temprano en la mañana, su cuerpo abatido a golpes fue hallado en una calle de Brentwood. Foto: Suministrada | Univision 0 Compartir Kayla Cuevas, de 16 años, salió de su casa sin permiso junto a su amiga Nisa Mickens, el martes 13 de septiembre. Su cadáver brutalmente golpeado fue hallado el miércoles 14 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, en Brentwood. Foto: Suministrada | Univision 0 Compartir Bryan Steven Cho Lemus, de 18 años, sacó a su perro 'Chulu' a caminar el pasado 22 de agosto y nunca regresó a su hogar, en la ciudad de Uniondale, en el condado Nassau. Foto: Suministrada | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el 4 de septiembre se desconoce dónde está el hondureño Josué David Amaya, de 18 años y residente en la ciudad de Freeport, en el condado Nassau, en Long Island. Foto: Suministrada | Univision 0 Compartir