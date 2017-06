Mexicano que fue atacado en Brooklyn cuando regresaba a casa en bicicleta lucha por su vida

NUEVA YORK. - Domingo Tapia conducía su bicicleta al salir del trabajo a la 1:30 de la madrugada el pasado 8 de junio en Brooklyn cuando fue atacado por un hombre que, por intentar robarlo según dicen sus familiares, lo golpeó y lanzó de cabeza contra el pavimento. Ahora Tapia está en coma y lucha por su vida conectado a un respirador artificial.

"Le quisieron robar, como él venía manejando una bicicleta y le pegaron por la espalda. Cuando cayó en el suelo, se partió la cabeza y lo dejaron ahí", dijo a Univision 41 Antonio Tapia, hermano de la víctima.

Tapia, de 38 años y oriundo de Guerrero, México, se encuentra internado en el Hospital Kings County, donde ha sido sometido a al menos tres cirugías en diferentes áreas del cuerpo para intentar salvar su vida. Sin embargo, los doctores no les han dado muchas esperanzas a su familia.

"Y ahorita viene el Día del Padre y mis hijos ya no tiene en casa a papá. Yo no sé qué voy a hacer", comentó entre lágrimas de angustia su esposa, Esther Diaz, quien no ha sido capaz de explicarle a sus niños de 5 y 7 años, lo que le sucedió a su padre.

Las cámaras de seguridad del área ayudaron a identificar al agresor y mostraron que se trató de un ataque indiscriminado y sin provocación. Los videos muestran a Tapia conduciendo su bicicleta por la Avenida Albany con calle Fulton cuando el sospechoso se cruza por su camino y lo golpea en la cara, de acuerdo con medios locales.



Las autoridades han revelado tres imágenes del supuesto agresor y lo describen como un hombre negro de barba y con un poco más de 20 años. Fue visto vistiendo pantalones de sudadera, sandalias, una gorra Nike y una camiseta de manga larga con la letra "G" en la parte de adelante.



La Policía de Nueva York reveló estas imágenes del sospechoso de atacar a un mexicano en Brooklyn, que iba en su bicicleta de regreso del trabajo a casa. NYPD

"El que le hizo eso que se entregue y que pague por lo que hizo", suplicó la esposa.

La Policía le ha pedido a la comunidad que si conocen al sospechoso o tienen alguna información relevante para el caso llamen a la línea de 'Crime Stoppers' al 1-800-577-TIPS (8477) en inglés o para español al 1-888-57-PISTA (74782). También pueden hacerlo a través de la página web.



