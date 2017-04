El escultor del toro de Wall Street le pide a Nueva York que mueva la escultura de la Niña sin miedo

MANHATTAN, Nueva York. - El Lower Manhattan, esa área que trae a la mente la "Ciudad Gótica" de Batman, tiene en el Charging Bull, uno de sus emblemas. La escultura mejor conocida como el Toro de Wall Street, instalada en 1989, es para muchos una referencia geográfica que desde hace poco cuenta con una nueva acompañante: la escultura de la Fearless Girl (Niña sin miedo), esa nena desafiante que no parece conocer el miedo.

Pero este miércoles, el escultor del famoso toro acusó a la ciudad de Nueva York de "violar sus derechos legales" al permitir la instalación de la escultura de la Niña sin miedo frente a la suya.



En una rueda de prensa, el artista de origen italiano Arturo Di Modica y su abogado, Norman Siegel, alegaron que la escultura de la niña infringe sus derechos de expresión artística al modificar "la dinámica creativa" del toro y desvía la atención.

La Niña sin miedo, obra de la escultora uruguayo-estadounidense Kristen Visbal, se instaló el pasado 7 de marzo en el marco del Día de la Mujer justo enfrente del toro. A sus pies tiena una placa que lee: "Conozca el poder de las mujeres en el liderato. ELLA marca una diferencia".

Di Modica considera además que dicha escultura es "una maniobra publicitaria" de las firmas State Street Global Advisors, impulsora de la instalación, y McCann, su agencia de publicidad en Nueva York.



"El mensaje (del toro) es para la libertad en el mundo, la paz, la fuerza, el poder y el amor. Esto es algo negativo, ahora la chica está justo en frente diciendo, ahora estoy aquí, ¿qué vas a hacer?", afirmó el escultor.

Di Modica aseguró que ya ha enviado cartas a la oficina del alcalde de Nueva York Bill de Blasio y ha solicitado documentos que muestren el procedimiento seguido para que esa escultura de bronce pueda permanecer en su lugar actual, si bien todavía no ha presentado una demanda.

Por su parte, De Blasio reaccionó a las declaraciones del escultor a través de un tuit diciendo: "Los hombres a los que no les gusta que las mujeres ocupen espacio son exactamente la razón por la que necesitamos a la Niña sin miedo".



Men who don’t like women taking up space are exactly why we need the Fearless Girl. https://t.co/D2OZl4ituJ

— Bill de Blasio (@NYCMayor) April 12, 2017