¿Qué le pasó al carro de Apple?

Aunque quienes aún esperan un iPhone sobre ruedas probablemente se lleven una gran decepción, aún no hay que descartar el papel de Apple en el futuro del manejo autónomo

La ola de rumores sobre el vehículo de manejo autónomo de Apple alcanzaron niveles ensordecedores en el segundo semestre de 2015. Todo el mundo tenía algo que decir sobre el plan conocido como Proyecto Titán. Si el iPhone es el Mercedes-Benz de los teléfonos celulares, lo lógico es deducir que el auto de Apple sería un vehículo inmejorable.

La expectativa era justificable. Tanto el iPhone como el iPod habían demostrado que Apple no tenía que llegar de primera a un mercado para hacer productos extraordinarios con un enorme poder de atracción sobre el público al que van dirigidos.

En el caso del manejo autónomo, Apple llegaba desprovisto de su carácter revolucionario al ser el último de sus colegas de Silicon Valley en atacar el problema. Google, Tesla y Uber han cementado su estatus como actores principales en mientras que varios de los fabricantes tradicionales de vehículos como Ford, Toyota, Nissan, Volvo y Mercedes-Benz han venido mostrando importantes adelantos e incorporando funciones de manejo semi-autónomo en sus modelos como el auto-estacionado, el frenado automático de emergencia y el sistema activo de mantenimiento de canal.



Protagonistas en el desarrollo del vehículos de manejo autónomo BMW entró con fuerza al mundo del manejo autónomo habiendo presentado varios autos conceptuales donde ha ido explorando y expandiendo los límites de la tecnología. En el campo de la realidad el fabricante alemán formalizó una alianza con Intel y con Mobileye con la meta de tener un vehículo 100% autónomo en las calles para el año 2021. Ford es otro de los fabricantes tradicionales que puede ser considerado como pionero en la carrera por el manejo autónomo. Son muchos los rumores que han surgido en relación a los esfuerzos del óvalo azul en el campo del manejo autónomo, incluyendo una inminente alianza con Google que nunca se materializó. Sin embargo el fabricante ha invertido es el campo de la inteligencia artificial y a prometido tener un vehículo de manejo autónomo en las calles en 2012. Mercedes-Benz ha estado probando vehículos con capacidad de conducción autónoma en california y en Alemania desde 2013. De hecho en Agosto de 2013 un Mercedes-Benz S 500 Intelligent Drive replicó el recorrido histórico de 62 millas entre las ciudades de Mannheim and Pforzheim, con que Bertha Benz había iniciado la era del automóvil en 1888, manejándose a sí mismo. Nissan ya instala su sistema de conducción autónoma ProPILOT en la minivan Serena que vende en Japón. Nissan planea introducir ProPilot en Estados Unidos aunque no ha precisado la fecha exacta. Tesla es la gran iconoclasta entre los pioneros de la conducción autónoma gracias al enfoque agresivo y militante de su fundador Elon Musk sobre la tecnología. Musk dijo que los detractores de la tecnología tienen 'sangre en las manos' y por criticarla ya que el manejo autónomos será el gran salvavidas en las calles del planeta. Irónicamente el único accidente a la fecha en el que el ocupante de un vehículo en modo autónomo perdió la vida ocurrió en un Tesla Model S. Hay que decir sin embargo que las investigaciones exhoneraron al sistema AutoPilot de Tesla de toda falla y culpabilidad en el accidente. Uber en una de las firmas que más riesgos ha tomado en su esfuerzos por desarrollar un vehículo de conducción autónoma. El pasado mes de septiempre Uber generó titulares cuando el estado de California le retiró el permiso de circulación a los vehículos autónomos con que estaba prestando servicios comerciales en San Francisco. En marzo pasado uno de estos vehículos sufrió un aparatoso volcamiento en Arizona. Volvo ve en la conducción autónoma la próxima frontera a superar para el incremento de la seguridad de los pasajeros de los vehículos de la marca. La meta de Volvo, que en noviembre de 2015 presentó su cabina conceptual para manejo autónomo Concept 26, es que nadie pierda la vida o se vea seriamente lesionado en un accidente en un vehículo nuevo de la marca para el año 2010. Waymo en la unidad para el desarrollo de sistemas de conducción autónoma de Google dice que desde el inicio de sus operaciones en 2009, antes de haber sido bautizada con el nuevo nombre, ha acumulado más de dos millones de millas en manejo autónomo en cuatro ciudades de Estados Unidos. Waymo demandó a Uber y a su unidad de camiones de manejo autónomo por robo de tecnología.

La semana pasada el Departamento de Vehículos de Motor del estado de California autorizó a Apple para modificar cuatro crossovers Lexus RX450h con prototipos de su sistema de manejo autónomo. Aunque esto ocurre años después de que sus competidores han venido haciendo pruebas similares, también es una prueba de vida para el proyecto. El anuncio llega exactamente un año después de que el Wall Street Journal reportó que la meta del Proyecto Titán había sido degradada de lograr un automóvil de manejo autónomo al desarrollo de un sistema de auto-conducción para ser instalados en autos fabricados por terceros.

El flujo de talento desde Apple y su Proyecto Titan hacia Tesla, Ford y en menor medida hacía Waymo (la unidad de sistemas de manejo autónomo de Google) ha sido una clara medida de hacía donde gravita el impulso en el futuro del manejo autónomo. Pero Apple que no se ha quedado cruzada de brazos ha hecho importantes alianzas, como una inversión de 1,000 millones de dólares en Didi Chuxing la compañía de transporte compartido china que acaba de abrir un laboratorio para el desarrollo de sistemas de inteligencia autónoma en el campus de Apple en Mountain View al norte de California.



Apple como es su costumbre permanece herméticamente callada en relación a los rumores relacionados al Proyecto Titán lo que lo convierte en terreno fértil para rumores y especulaciones. Sin embargo quienes conocen bien a Apple, cuyo lema corporativo parece ser ‘más vale tarde que nunca’, saben que no sería inteligente descartar su papel en el futuro del manejo autónomo. Si no me creen, pregúntenle a Motorola y a Nokia.



Animación: Así sería el auto del futuro de Apple /Univision 0 Compartir

