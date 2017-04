ICE compara a sus agentes con "superhéroes" e Internet le responde: Superman no deportaría a un 'dreamer'

"Feliz día de los superhéroes a los hombres y mujeres de ICE que protegen y sirven nuestra nación cada día". Con este tuit, acompañado de dos fotos en las que posaban agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia quiso celebrar este sábado en redes sociales el día de los superhéroes.



Superheroes don't always wear capes. Happy #NationalSuperHeroDay to the men & women of ICE who protect & serve our nation everyday pic.twitter.com/a7BJd0GZu0 — ICE (@ICEgov) April 28, 2017



Sin embargo, aunque algunas voces han alabado la labor de ICE, el mensaje del tuit parece no haber sido bien recibido por todos usuarios de Twitter. Algunos han considerado desacertada la comparación de la agencia y en sus mensajes de respuesta han alegado que los superhéroes no actúan separando familias o que no deportan 'dreamers'. Estas son algunas de las respuestas más ingeniosas que los usuarios de Twitter han dedicado a la agencia encargada de realizar redadas de inmigrantes indocumentados.



" ¿Te refieres a los héroes que separan a los niños llorando de sus madres o a los héroes que echan abajo puertas en medio de la noche?"



@ICEgov Would that be the heroes who separate crying children from their mothers or the heroes who break doors down in the middle of the night. — Erica Friedman (@OkazuYuri) April 28, 2017



"¿O los que deportan a víctimas de violencia doméstica que están intentando dejar a sus parejas? Realmente heroico"



@OkazuYuri @ICEgov Or the ones who deport victims of domestic violence who are trying to leave violent partners? Real heroic. — YourFavBlackAuntie (@greendoondoon) April 28, 2017



"¿Recuerdas cuando Superman sacó a una adolescente de la casa donde creció y la dejó en un lugar donde no conocía a nadie?"



@ICEgov Remember when Superman hauled a teenager from the home where she grew up and stranded her in a place where she didn't know anybody? — The Stallion, Pt. 3 (@JohnSeaborn) April 28, 2017



"Ustedes sacan a gente de los tribunales y de los hospitales, rompen familias. ¿Tal vez no deberían romperse el brazo dándose palmaditas en la espalda sobre ello?"



@ICEgov You jack people out of courtrooms and hospitals, breaking up families. Maybe don't break your arm patting yourselves on the back about it? — Joe Berkowitz (@JoeBerkowitz) April 28, 2017



"Los superhéroes no deportan a 'dreamers' tampoco".



"El momento en que te das cuenta de que Superman es un alien ilegal"



@ICEgov That moment when you realize that Superman is an illegal alien. pic.twitter.com/HlR1Ly7leM — 🌈Wendy Lady🦄 (@NerdRage42) April 28, 2017



"Y recuerden, chicos y chicas, su escuela, como nuestro país, está hecho de americanos de distintas razas, religiones y orígenes nacionales, así que si oyen a alguien decir algo contra un compañero o alguien por su religión, raza u origen nacional, no esperen: díganle que eso es antiamericano".