Adiós al sueño europeo de la corredora indígena que se atrevió a correr una ultramaratón en sandalias

No pudo llegar al final. María Lorena Ramírez, la mujer que despertó la atención por ser la primera deportista rarámuri en atreverse a correr una ultramaratón de 60,2 millas (97 kilómetros) en Europa -y además, a hacerlo con su falda y sandalias tradicionales- fue evacuada en helicóptero antes de finalizar el Tenerife Blue Trail, en España, según informan medios locales.

El sueño de esta mujer indígena mexicana del pueblo de “los pies ligeros” queda, al menos, aplazado. Su hermano Mario, sin embargo, siguió en la competición. Ambos corrieron como lo han hecho desde hace más de 400 años los rarámuris: con unas rústicas sandalias de suela de cuero o neumático llamados huaraches, que les permiten notar mejor las imperfecciones de terrenos desiguales como los de los montes de Chihuahua, México. "No es muy diferente al sitio donde vivo, pero estoy a la expectativa. Creo que hay poca diferencia entre Chihuahua y Tenerife”, dijo al periódico deportivo Marca.



Para los Rarámuris correr no es un deporte, sino un estilo de vida basado en larguísimas caminatas y carreras. La técnica, impecable según los expertos por la forma de apoyar el centro del pie, la aprenden de sus mayores. Lorena, de hecho, asegura que nunca ha entrenado. Para competir, Lorena Ramírez dejó al cuidado de sus seis hermanos sus ovejas y el ganado que suele arrear por 15 calurosos kilómetros todos los días en los montes de Guachochi. “Nuestra casa está a cinco horas caminando de la tienda de comida más cercana. Yo desde niña me la llevaba a hacer los mandados para que fuera aprendiendo a resistir y a caminar. Luego, yo le enseñé a correr, así como mi padre me enseñó a correr a mi”, contó por teléfono a Univision Noticias Santiago Ramírez, el padre de la deportista, quien la alentó hace 5 años a competir en grandes carreras.



Indígenas Tarahumaras en las tradicionales carreras que corren en la sierra. Foto cortesía Mickey Mahaffey

A los 22 años, María Lorena ya ha ganado carreras como la Ultra maratón de Puebla de 31 millas (50 kilómetros). El año pasado, Irma Chávez Cruz fue la primera mujer rarámuris en correr la maratón de Boston. El ultramaratón tinerfeño fue ganado por el deportista canario Yerai Durán López, que realizó los 97 kilómetros en 11 horas, 29 minutos y 47 segundos.