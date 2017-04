8 detalles que quizá te perdiste de la primera celebración de Pascua de Melania y Donald Trump en la Casa Blanca

Los analistas políticos se han apresurado en resaltar cómo en la primera celebración del huevo de Pascua que se realizó en la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump asistieron no más que 21,000 invitados. La cifra es efectivamente baja si se le compara con las últimas celebraciones llevadas a cabo durante el gobierno de Barack Obama que alcanzaron, por ejemplo, 37,000 invitados en 2016 y 32,000 en 2009, en su primer año de gobierno.

Solo se pidieron 18,000 huevos para que los niños jugaran y nadie sabe a ciencia cierta si el bajo número se debió a que efectivamente la comanda se hizo muy tarde. Esto se hizo evidente gracias al tirón de orejas público que en Twitter le envió el fabricante de los tradicionales huevos a la primera familia. Clamando a Melania y a Ivanka Trump por igual, la empresa Wells Wood Turning dijo el pasado 20 de febrero: “El plazo máximo para la fabricación de los huevos de Pascua está cerca. Por favor comuníquense con nosotros”.



@FLOTUS @realDonaldTrump @POTUS @MELANIATRUMP @IvankaTrump FYI manufacturing deadlines for the Easter eggs are near. Please reach out! pic.twitter.com/D78YqWVPBi

Stephanie Grisham, directora de comunicaciones de la primera dama, explicó que más bien se había pensado en una celebración más pequeña "pensando en los niños".

Las comparaciones numéricas podrían parecer insignificantes sino fueran eco de algo más. La celebración del huevo de Pascua, no solo es un evento que se celebra desde 1878, que es el más grande que se lleva a cabo al interior de la Casa Blanca y el que ha permitido que sus puertas se abran al público, sino que es, sobre todo, la comprobación de que el presidente y la primera dama pueden ocuparse de los asuntos logísticos y protocolarios al tiempo que rigen el destino del país. Como lo detalló un exasesor de la Casa Blanca, durante la celebración de Pascua "se llegan a entre de 7 a 8 diferentes escenarios, en donde hay que atender con actividades y deportes a los visitantes por más de 5 horas consecutivas".



En otras palabras, entre las tensiones nucleares con Corea del Norte, los desacuerdos con Rusia frente a Siria, entre las leyes migratorias y el reemplazo del Obamacare, la celebraciones de Pascua en la Casa Blanca son el momento en el que el presidente, pero sobretodo la Primera Dama, dan cuenta de su capacidad de llevar las riendas de su propia casa. “Es el evento de más alto nivel que tiene lugar en la Casa Blanca y tras él, la Casa Blanca y la Primera Dama son evaluados a ver qué tan bien lo hicieron", le dijo a The New York Times Melinda Bates, quien organizó esta tradición durante cinco años en la administración de Bill Clinton.

En esta ocasión, tampoco hubo pomposos invitados como en su momento ocurrió con la aparición de Beyoncé, Justin Bieber o JK Rowlling. Esta vez la familia Trump contrató a una banda de seis personas de Nashville para el entretenimiento y dejó que el presidente fuera el mayor protagonista, usando su aparición en el balcón para incluso lanzar advertencias políticas: “Seremos más fuertes, grandes y mejores como nación que nunca antes. Estamos yendo en la dirección correcta. Ustedes ven lo que está pasando pero vamos en la dirección correcta”.



Aunque más allá de las odiosas comparaciones, la celebración de Pascua fue el momento para que el electorado pudiera saber de nuevo, después del día de la inauguración, del president electo y de su familia. Así, en el transcurso del programa algunos momentos se hicieron memorables.

Una vez el himno nacional empezó a sonar, Barron y Melania posaron su mano sobre el corazón, un gesto que no pareció tan necesario para el presidente, quien sin embargo, fue sutilmente alentado por su mujer con un empujón de manos, para que subiera la suya y la posara en el pecho.

A kid asks Trump to sign his hat at the White House Easter Egg Roll. The president signs ... and then tosses the hat into the crowd. pic.twitter.com/7ExdhpO97H