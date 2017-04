Un nuevo video de la violenta retirada del pasajero de United alimenta la indignación contra la aerolínea

Los pasajeros que viajaban en el vuelo 3411 de United Airlines entre Chicago y Louisville siguen compartiendo videos de la polémica y violenta retirada de un viajero por sobreventa de boletos. El último de estos clips muestra al hombre, un médico de origen asiático de 69 años de edad, con el rostro ensangrentado mientas repite: "Solo mátenme". A medida que estos videos se hacen públcos, en redes sociales la indignación contra la compañía aerea sigue creciendo.

En Twitter, centenares de usuarios han pedido durante todo el día que se inicie una campaña boicot a la aerolínea, llamado al que se han unido webs como Gizmodo, propiedad de Univision, y el periódico The Dallas Morning News. Este es la segunda situación de crisis protagonizada por United Airlines este año, después de que hace tan solo hace dos semanas prohibiera a tres viajeras abordar un avión por llevar mallas ajustadas.



publicidad

Como sucedió en aquella ocasión, la respuesta de la aerolínea dirigida Oscar Munoz, de origen hispano, no ha servido para calmar los ánimos, sino que ha avivado el enfado. En un comunicado sobre el incidente, la aerolínea se ha disculpado por haber tenido que reacomodar a cuatro clientes, pero no ha pedido perdón por el trato recibido por el hombre.

¿Es legal lo que ha sucedido?

Tanto United Airlines como el resto de aerolíneas tienen derecho a expulsar a pasajeros debido a la sobreventa de boletos conocida como 'overbooking', práctica ante la cual los viajeros experimentan cierta situación de indefensión en Estados Unidos. El procedimiento que ha tenido lugar hoy se conoce como "negación involuntaria de embarque" y normalmente se lleva a cabo antes de que los pasajeros hayan embarcado en la aeronave.

Tanto United como el propio Departamento de Transporte tienen una política sobre cómo proceder en estos casos: las compañías aéreas están obligadas a buscar voluntarios y deben ofrecerles compensación económica, como hizo United en el vuelo de Chicago a Louisville. Si no los hay, las aerolíneas tienen derecho a retirar a los viajeros que sea necesario siguiendo varios criterios, como la tarifa, el itinerario o la pertenencia a un programa de viajero frecuente.

Sin embargo, ninguna de las dos guías contemplan una retirada forzosa como ha tenido lugar en el vuelo 3411 y que ha indignado a las redes:



publicidad

"¿Borrar United? ¡De una!"





"¿Vuelas con United en el futuro? Compra este casco de espuma para protegerte por solo 17.39"



Flying United anytime soon? Grab this foam helmet to protect yourself for $17.39! https://t.co/BXKdm4Sr20 pic.twitter.com/Y2TzLN5hN5 — Fat Kid Deals (@FatKidDeals) April 10, 2017



"Gracias por volar con United".



Easily my favorite GIF of the day. #United pic.twitter.com/SkAPNGBfRB — Martin Hajovsky (@MartinHajovsky) April 10, 2017



"United Airlines se complace en anunciar una nueva zona de asientos en los vuelos domésticos. Además de primera y económica, introducimos... La zona de lucha".



United Airlines is pleased to announce new seating on all domestic flights- in addition to United First and Economy Plus we introduce.... pic.twitter.com/KQjPClU2d2 — McNeil (@Reflog_18) April 10, 2017



"Querido United, yo reacomodé a alguien una vez", dijo el jugador de fútbol americano Joe Thomas:



Dear #united, I had to "re-accommodate" someone once pic.twitter.com/MP3ZJDv85m — Joe Thomas (@joethomas73) April 10, 2017