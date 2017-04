El pasajero expulsado de United sufrió un golpe en la cabeza, se rompió la nariz y perdió dos dientes

Representantes legales y familiares de David Dao, el pasajero de 69 años cuya expulsión a la fuerza de un avión de United dio la vuelta al mundo, celebraron una rueda de prensa este jueves en la que señalaron a la compañía aérea de lo sucedido y revelaron las consecuencias físicas y sicológicas que sufrió.

Thomas Demetrio, abogado de Dao, afirmó que su cliente, quien fue dado de alta del hospital el miércoles en la noche, tuvo que ser tratado de las heridas provocadas por la brutal expulsión. Según declaró, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, se rompió la nariz y perdió dos dientes. La experiencia que vivió al ser expulsado fue, según dijo, más horrible que huir de Vietnam.



"Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar la fuerza", afirmó Demetrio y acusó directamente a la compañía de ser "responsable" de este episodio. "Las leyes están para protegernos a todos", recalcó el representante legal.

"He llegado a la conclusión de que durante mucho tiempo, las compañías aéreas, United en particular, se han aprovechado. Nos han tratado de una manera inferior a la que nos merecemos", recalcó. "Queremos respeto y dignidad. Eso es todo. No es tan complicado. Es muy simple", añadió Demetrio. Durante su intervención también acusó a la ciudad de Chicago de ser responsable de este incidente.

Rodeado de un gran número de periodistas, no dejó claro si finalmente presentarán una denuncia, aunque anunció que el próximo lunes se celebrará una audiencia en Chicago. Demetrio aclaró que "probablemente" actuarán contra la compañía, pero solicitó tiempo para reunir todas las evidencias posibles que apoyen la denuncia. Este miércoles, los abogados pidieron a la compañía que guarde las grabaciones y otras evidencias de la agresión.



"Me vas a tener que arrastrar", dijo el pasajero de United justo antes del incidente



"Él es el hombre que se ha levantado contra las compañías (aéreas)", apuntó el abogado, quien desvinculó lo sucedido de un caso de racismo. Después de que las imágenes se difundieran en las redes sociales, numerosas personas acusaron a la aerolínea de discriminación porque Dao es de origen asiático.

El letrado también criticó la actitud de Oscar Munoz, CEO de United, porque inicialmente "apoyó a su gente", lo que revela una "cultura" en la empresa que "puede ser gran parte del problema". La compañía tardó en reaccionar inicialmente y solo tras la indiganación que causaron las imágenes acabó disculpándos afirmando que "nadie debe ser maltratado de esta manera". Pese a que aceptó las disculpas ofrecidas por Munoz a la familia, Demetrio las calificó como "fingidas".



El episodio, que ha costado millones a United en bolsa, se produjo cuando debido a que el vuelo estaba sobrevendido, la compañía necesitó cuatro asientos para miembros de su tripulación que debían volar a Louisville. Inicialmente, United solicitó voluntarios que ofrecieran sus asientos, pero como no tuvo éxito realizó un sorteo para bajar cuatro personas al azar.

"No debería ocurrirle a nadie"

"En nombre de mi padre y mi familia quiero mostrar mi agradecimiento por todo el cariño que hemos recibido", dijo la hija de David Dao, quien afirmó que están pasando por un momento difícil. "Lo que le ocurrió a mi padre no debería ocurrirle a nadie", sostuvo y deseó que no vuelva a pasar nunca más.

"Mi padre ahora se está recuperando", subrayó de manera calmada en una breve intervención.

El episodio, por el que la compañía aérea sido objeto de críticas, fue grabado por otros pasajeros del vuelo 3411 que realizaba el domingo pasado el trayecto entre Chicago y Louisville. Inicialmente, United culpó de lo sucedido al pasajero, que resultó herido después de que varios oficiales trataran de sacarlo de la nave porque había una sobreventa de billetes.

Sin embargo, la repercusión fue de tal amplitud, que la compañía reconoció su error y anunció que en el futuro no solicitará la ayuda de policías ante este tipo de situaciones. Además, en un paso para mejorar su imagen tan deteriorada, compensará al resto de pasajeros de dicho vuelo, que tuvieron que presenciar el incidente.