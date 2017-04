"Nadie debe ser maltratado de esta manera": United se disculpa por fin por haber expulsado violentamente a un pasajero

La tercera es la vencida: Oscar Munoz, CEO de United Airlines, se disculpó por fin en nombre de la compañía por haber expulsado violentamente a un pasajero que se negó a abandonar por su propio pie un vuelo para el que la compañía aparentemente había sobrevendido boletos.

Tras un primer comunicado en el que Munoz se disculpaba únicamente por haber tenido que "reacomodar" a los pasajeros y uno posterior en el que defendió la actuación de los trabajadores y calificó el comportamiento del pasajero como "perturbador y beligerante", el CEO ha cambiado el tono de su discurso.

El incidente, que fue recogido en varios videos que se viralizaron durante toda la jornada de ayer, ha provocado una campaña de boicot contra la compañía que ha cruzado fronteras y una caída de la empresa en bolsa.

El comunicado, publicado esta tarde, dice lo siguiente:

"El hecho verdaderamente horrendo que tuvo lugar en este vuelo ha suscitado muchas respuestas en todos nosotros: indignación, enojo, decepción. Comparto todos esos sentimientos y uno sobre todos: mis más profundas disculpas por lo que pasó. Como ustedes, me siento molesto por lo que pasó en este vuelo y me disculpo profundamente con el cliente que fue expulsado y con todos los clientes a bordo. Nadie debe ser maltratado de esta manera.

Quiero que sepan que asumimos la plena responsabilidad y que trabajaremos para hacer las cosas bien.



Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Me he comprometido con nuestros clientes y con nuestros empleados a que vamos a arreglar lo que está mal para que esto no vuelva a suceder otra vez. Esto incluirá una revisión exhaustiva del proceder de la tripulación, de nuestras políticas para incentivar a los voluntarios en estas situaciones (de 'overbooking'), de cómo manejamos las situaciones de sobreventa de boletos y un examen sobre cómo nos asociamos con las autoridades aeroportuarias y la policía local. Comunicaremos los resultados de nuestra investigación el 30 de abril.

Les prometo que lo haremos mejor".