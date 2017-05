Un atacante mata a una mujer y causa siete heridos en una fiesta de cumpleaños en San Diego

Una mujer muerta y siete personas resultaron heridas en un tiroteo en un bloque de apartamentos en San Diego (California) durante una fiesta de cumpleaños este domingo, según informó la Policía, que abatió al presunto atacante.

La jefa de policía de San Diego, Shelley Zimmerman, informó que cuando llegaron al lugar había "numerosas víctimas” en la zona de la piscina del bloque de viviendas La Jolla Crossroads, donde un grupo de personas celebraban una fiesta de cumpleaños.



Según Zimmerman desde el helicóptero policial que sobrevoló la zona, al tiempo que acudían las unidades terrestres, divisaron que el sospechoso estaba recargando su arma para volver a disparar contra el grupo de asistentes.

“Un sargento y dos oficiales fueron a la zona de la piscina, confrontaron al sospechoso, que estaba todavía armado y se produjo un tiroteo”, señaló en rueda de prensa.

“El sospechoso fue disparado por un oficial y fue declarado muerto en el lugar”, agregó la jefa de policía que señaló que ocho víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica.



This was a truly horrific and disturbing act. We pray for the victims and thank our 1st responders. Our city rejects this senseless violence

— Kevin Faulconer (@Kevin_Faulconer) May 1, 2017