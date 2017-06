Policía no halla evidencia terrorista en el tiroteo en un hotel de Filipinas y cree que fue un robo

El jefe de la Policía de Manila, Ronald delaRosa, relacionó el tiroteo ocurrido este jueves en un complejo hotelero de Filipinas con un robo y aseguró que, hasta el momento, no ha hallado evidencia de que pueda tratarse de un acto terrorista. El atacante aún no ha sido detenido.

Dela Rosa dijo que nadie resultó herido. "No hay heridos por disparos... no hay rehenes", informó en una entrevista con la emisora DZMM. "Solo hay personas que resultaron heridas mientras intentaban escapar en una estampida".

Dela Rosa dijo que no podría asegurar que se trató de un acto terrorista: "No podemos atribuirlo a terrorismo". Explicó que el hombre, que parecía actuar en solitario, entró a una de las zonas de apuestas y disparó un rifle M4 contra una gran pantalla de televisión que hay en el lugar. Luego, roció con gasolina una mesa y la prendió en fuego; volvió a disparar, ahora contra la puerta de una habitación en la que había fichas y llenó un bolso con ellas. Después de eso, se marchó hacia la zona hotelera del complejo.



Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men.