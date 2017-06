Un tiroteo en Virginia deja varios heridos, entre ellos el congresista republicano Steve Scalise

Las autoridades de Virginia están investigando un tiroteo en un parque en Alexandria en el que resultaron heridas varias personas, entre ellas el republicano Steve Scalise, mientras jugaban al béisbol. La policía indicó que los heridos fueron trasladados a los hospitales de la zona.

En vivo: Vea aquí imágenes en directo del lugar del incidente.



APD PIO heading to scene, updates will be posted when available. Victims being transported to hospitals.

— Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017