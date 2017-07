17 personas resultaron heridas en una balacera durante un concierto en Little Rock

Más de una decena de personas resultó herida en Little Rock, Arkansas, tras una disputa en un club nocturno, según indicó la policía este sábado.

Según informó el jefe de la policía de la capital de ese estado, Kenton Buckner, al menos 17 personas recibieron disparos mientras se llevaba a cabo un concierto en el club Power Lounge.



Police are investigating a shooting at the Power Lounge 220 W 6th, multiple victims, no suspect information is available. PAO on the scene.

— Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017