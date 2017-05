EEUU abre una investigación penal a Uber por usar una herramienta para evitar a las autoridades

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal al servicio de taxis privados Uber por el uso de una herramienta informática para esquivar a los reguladores en algunas ciudades en las que tenía prohibido operar, según adelantaron fuentes cercanas la investigación al diario The Washington Post y a la agencia Reuters.

Una investigación del diario The New York Times reveló en marzo que la empresa utilizó una herramienta llamada Greyball con la que podían identificar y bloquear a personas en específico, lo que les permitía evitar llevar a agentes de transporte locales que estaban analizando el uso de Uber, en particular en ciudades donde no estaba clara su legalidad.



publicidad

La compañía prohibió el uso de Greyball tras la publicación del artículo pero defendió que el programa fue creado para verificar solicitudes de recorridos para evitar fraudes, que la competencia alterara sus servicios y proteger a los conductores.

Sin embargo, según indicaron varios de sus empleados, la herramienta también era empleada para identificar a los responsables de los gobiernos locales cuando empezaban a operar en una nueva ciudad y usaba una serie de técnicas para evitar que se subieran a sus vehículos.



Aumentan críticas hacia Uber por revelar acceso a datos de sus clientes Univision 0 Compartir

Entre ellos estaba el crear una especie de ‘reja virtual’ alrededor de las oficinas de las autoridades, identificar tarjetas de crédito vinculadas a las instituciones oficiales e incluso hurgar entre los perfiles de redes sociales y otras informaciones disponibles en línea.

Uber declinó hacer comentarios, mientras que el Departamento de Justicia señaló que por sus normas de conducta habituales no confirman ni deniegan posibles investigaciones.

Esta investigación se suma a otra serie de acusaciones y demandas, la más reciente la de Waymo, la unidad dedicada al desarrollo de tecnologías para vehículos de manejo autónomo de Alphabet, casa matriz de Google, por el supuesto robo de secretos industriales en el área de manejo autónomo de vehículos.