Un muerto y varios heridos tras un apuñalamiento en la Universidad de Texas

Una persona resultó muerta y varias heridas tras haber sido apuñaladas este lunes en la Universidad de Texas en Austin, dijo la policía.

Las autoridades precisaron que el incidente se produjo en el Gregory Gym y que una persona fue detenida. "Fue detenido un sospechoso, que no ha sido identificado, luego de que apuñaló a dos sujetos y agredió a otro. Una de las víctimas murió a causa de las heridas", agregó la policía de Austin.



