El asesinato de una joven musulmana de 17 años en Virginia no es investigado como un crimen de odio

Darwing A. Martínez Torres, de 22 años, fue acusado por el asesinato de una adolescente de 17 años que fue reportada desaparecida este domingo tras un altercado con el sospechoso, que la golpeó en presencia de sus amigas. El incidente había sido investigado en principio como un incidente de odio, pero pronto las autoridades dieron un viraje a la investigación como un caso de homicidio.

La policía de Fairfax informó que Martínez Torres fue arrestado poco después de encontrar el cuerpo de la joven. Según dijeron sus familiares al diario The Washington Post, se trata de Nabra Hassanen, residente en la localidad de Reston, en el estado de Virginia.



