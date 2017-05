Candidato republicano al Congreso agrede violentamente a un reportero en Montana

El reportero Ben Jacobs llegó este miércoles a la oficina del republicano Greg Gianforte en Montana para preguntarle sobre el plan republicano para reemplazar Obamacare. Terminó tirado en el piso, con los anteojos rotos y expulsado violentamente de la oficina del candidato congresional.

Jacobs, del diario The Guardian, se metió a la oficina en la ciudad de Bozeman para saber si el candidato apoyaría la medida de salud del Congreso, que dejaría sin seguro médico a 14 millones de personas en 2018 y a 23 millones en una década, según una evaluación no partidista publicada este miércoles.

Pero ante la pregunta, Gianforte aparentemente se tornó violento contra el periodista, tirándolo contra el piso y gritándole "¡Estoy harto de ustedes!" antes de ordenarle que abandonara el lugar.

El incidente quedó grabado en audio y luego fue corroborado por una periodista que estaba en la oficina, aunque un portavoz de Gianforte lo refuta.

Jacobs fue contundente en su denuncia a través de Twitter, donde escribió: "Greg Gianforte me acaba de tirar contra el piso ('body-slammed me') y rompió mis anteojos".

The Guardian publicó un audio que corrobora las acusaciones de Jacobs. En la grabación se oye claramente cuando Gianforte pierde la paciencia y comienza a forcejear con la grabadora y el reportero.

Gianforte se escucha agitado mientras se oyen varios golpes y el candidato le grita al reportero "¡La última vez uno de sus (periodistas) hizo la misma cosa!".



Luego Jacobs le dice a Gianforte: "Me acabas de tirar al piso y me rompiste los anteojos", a lo que el republicano solo contesta, "Sal de aquí".



Greg Gianforte just body slammed me and broke my glasses

— Ben Jacobs (@Bencjacobs) May 24, 2017