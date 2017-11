El mundo se divide entre el miedo y el optimismo por un futuro más conectado

La pérdida de la privacidad es el temor más grande que genera el futuro más conectado, especialmente entre las personas más familiarizadas con las nuevas tecnologías. También lo es, aunque en menor escala, el tener una menor conexión con otras personas.

Eso dicen los resultados de una encuesta realizada por Mozilla a 189,770 personas, titulada 'How Connected Are You?' (¿Qué tan conectado estás?) que se realizó mundialmente entre agosto y septiembre en seis idiomas: inglés, español, alemán, italiano, francés y portugués; cuyos resultados que fueron publicados este miércoles.

"Existe esta suposición de que con cada nuevo producto innovador el consumidor siente emoción, pero hay miedo también", dijo a Univision Noticias Ashley Boyd , vicepresidente de Advocacy de Mozilla.



Personas que ven con cautela u optimismo el futuro de la conectividad Este es el porcentaje de personas que señalaron en la encuesta de Mozilla sentirse "un poco" cautelosas y "nerviosas", u "súper emocionadas" ante el hecho de que cada vez más haya dispositivos que estén conectados a internet. FUENTE: Mozilla | UNIVISION

A pesar de este miedo, la privacidad y la seguridad no son los primeros elementos que analizan las personas que compran productos conectados como neveras, carros inteligentes, trackeadores fitness, etc. Casi todos los encuestados señalaron que el precio, sus características y la confiabilidad son las tres principales cosas que consideran al comprar un nuevo dispositivo conectado, independientemente del país en que se encuentren o de su nivel de familiaridad con la tecnología.

También se mostraron divididos sobre quién es responsable de hacer que estos dispositivos sean privados y seguros. Un tercio cree que los creadores de productos deberían ser los responsables, otro tercio cree que es responsabilidad de cada usuario, mientras que el tercio restante se divide entre creer que es tarea del gobierno o simplemente no saber quién debería serlo.



Aquellos que sí se encuentran optimistas esperan con ansias lo más sencillo que será la vida. Frederic J. Brown/AFP/Getty Images





Poco conocimiento sobre el futuro

La respuesta más común a la pregunta "¿Qué es lo que más te emociona a medida que avanzamos hacia un futuro conectado digitalmente?" fue 'nada' con 27%. Siendo las personas que viven en Canadá, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos las que anticipan los menores beneficios de un futuro más conectado.

Aquellos que sí se encuentran optimistas esperan con ansias lo más sencillo que será la vida. En India, por ejemplo, 32% de los encuestados citaron los beneficios educativos como una razón para estar esperanzado. También fueron los más optimistas sobre el futuro conectado, con un 25% "súper emocionados", en comparación con el promedio general del 7%. México y Brasil también se destacaron como países generalmente más optimistas. Por otro lado, personas en Bélgica, Francia, el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos expresaron su temor de que el mundo esté más conectado.



¿Qué es lo que más emociona de avanzar hacia un futuro conectado digitalmente? La mayoría de las personas encuestadas por Mozilla señalaron que consideran que la conectividad, si tiene alguna ventaja, es que hará la vida más sencilla. FUENTE: Mozilla | UNIVISION

La falta de optimismo va acompañada de poca familiaridad con los términos de la conectividad como IoT (Internet de las cosas), Botnet (dispositivos conectados a Internet, cada uno de los cuales está ejecutando uno o más bots) o TOR (software para permitir la comunicación anónima).

Cuanto más conocedora de la tecnología es una persona, más optimista se siente acerca de un futuro conectado. Por su parte, aquellos que se identifican como menos conocedores tienen más probabilidades de estar “scared as hell” (extremadamente asustados) por el futuro más conectado: 31% en comparación con el promedio de la muestra de solo 7%.

¿Quiénes están conectados?

En Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido más usuarios informaron tener una computadora portátil que un teléfono inteligente. En la mayoría de los países fuera de América del Norte y el Reino Unido, incluidos Brasil, India, Argentina, México, Italia y España, más personas informaron poseer teléfonos inteligentes en vez de computadoras portátiles.



publicidad

Argentina, Brasil y México poseen televisores inteligentes en una tasa más alta: el 50% informó que era dueño de uno, en comparación con el promedio mundial del 40%. Los encuestados de Estados Unidos informaron tener el mayor número de trackeadores de actividad física (20%), autos inteligentes (15%) y termostatos conectados (8%). Mientras los encuestados de India y Brasil informaron la mayor propiedad de electrodomésticos inteligentes: 15% en comparación con el promedio mundial de 7%.

La mayoría de las respuestas de la encuesta de Mozilla provinieron de Francia (18%), Italia (15%), Alemania (13%), Estados Unidos (11%) y Brasil (7%).



Esta historia fue producida con el apoyo de Mozilla Foundation como parte de la alianza ‘Privacy Not Included’ (Privacidad no incluida).