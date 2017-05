Liberan a 82 jóvenes secuestradas hace tres años por el grupo terrorista Boko Haram

Ochenta y dos alumnas del poblado de Chibok secuestradas hace tres años por el grupo extremista Boko Haram en el norte de Nigeria han sido liberadas, informó un funcionario militar el sábado en la noche.



. @MBuhari After lengthy negotiations,our security agencies have taken back these girls,in exchange for some BokoHaram suspects held by the authorities



Las autoridades nigerianas anunciaron en la cuenta de Twitter de la presidencia @NGRPresident que "después de largas negociaciones, las dependencias de seguridad recuperaron a las niñas a cambio de algunos miembros de Boko Haram detenidos por las autoridades".



Los familiares dijeron aguardar ansiosos la difusión de una lista de nombres y tener elevadas esperanzas.

Las chicas fueron puestas en libertad cerca del poblado de Banki, junto a la frontera con Camerún, señalaron las autoridades. Estaban bajo custodia de las fuerzas armadas el sábado en la noche.



.@MBuhari The released #ChibokGirls are due to arrive in Abuja tomorrow Sunday May 7, and will be received by the President.

— Presidency Nigeria (@NGRPresident) May 6, 2017