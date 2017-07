Schumer dice que el tiempo no arreglará el proyecto de ley republicano para cambiar Obamacare

El senador demócrata se refería al retraso planteado por el líder de la mayoría repubhlicana en el Senado tras la operación a la que se sometió John McCain, un voto clave dentro de un partido que parece no tener el consenso.

El líder de la kinoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, advirtió que el problema con el proyecto de ley de salud republicano en la Cámara Alta no es el tiempo, sino lo que propone.

"Tiempo no es el problema en el actual proyecto de ley de salud", dijo Schumer a los reporteros de acuerdo a un informe publicado por el diario The New York Daily News.

"El problema es la sustancia. Golpea Medicaid, algo que se ha convertido en una ayuda para la clase media neoyorquina y millones de estadounidenses", dijo.

Sus comentarios se produjeron luego de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que están atrasando la aprobación de la iniciativa legal hasta que el senador John McCain se recupere de una opreación.



"Mientras John se recupera, el Senado continuará su trabajo legislativo y nominaciones y retrasará el voto" sobre el proyecto de ley que busca reemplazar Obamacare, también conocido como el Better Care Act, indicó el político en una declaración.

Acabar con Obamacare fue una de las promesas de campaña del mandatario Donald Trump y aún después de dos modificaciones al texto inicial está bloqueada en el Congreso ante la falta de consenso.

A falta de una victoria legislativa significativa en sus primeros seis meses de Gobierno, el mandatario ha instado a los senadores republicanos a votar a favor y "cumplir" con lo que prometieron en campaña.

El senador McCain, de 80 años, fue sometido el viernes a "una craneotomía mínimamente invasiva con una incisión en la ceja", para extraerle un coágulo de casi dos pulgadas (casi cinco centímetros) y la cirugía fue "muy satisfactoria", indicó el sábado la Clínica Mayo en un comunicado.



La nueva versión del proyecto de ley republicano mantiene algunos de los impuestos que el ACA impuso a los más ricos y ofrece mayores subsidios para ayudar a las personas a comprar seguros e incluye fondos adicionales por 70,000 millones de dólares para ayudar a los estados a reducir el monto de las primas mensuales.

También incluye enormes recortes a Medicaid, que ya habían sido incluidos en versiones anteriores. Para asesores republicanos y lobistas, esto representa un golpe para los más moderados del partido que buscan proteger el programa federal-estatal que provee cobertura a 75 millones de personas.