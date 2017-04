Un día de silencio para protestar contra la discriminación que sufren los jóvenes LGBT

Este viernes los pasillos de miles de escuelas y universidades de Estados Unidos están más callados de lo habitual. Un gran número de estudiantes se sumó este 21 de abril al National Day of Silence, un día que invita a cumplir un voto de silencio para crear conciencia sobre los efectos del acoso y discriminación contra los jóvenes LGBT.

La idea es ilustrar la forma en que el bullying genera un peligroso efecto silenciador y de aislamiento en quienes lo padecen, y motivar a que las autoridades escolares instauren políticas inclusivas que protejan a las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en los centros educativos.

Nueve de cada diez estudiantes LGBT ha sido víctima de acoso en la escuela, según lo indica la organización GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network's), líder de esta iniciativa. Una encuesta realizada por la misma organización en 2015 a más de 10.000 adolescentes de 13 a 21 años, un 85.2% dijo que haber recibido insultos verbales, mientras que más del 27% aseguró haber sido maltratado físicamente.

“Pese a los esfuerzos de la administración de Trump por rescindir los lineamientos de apoyo a los estudiantes transgénero, los jóvenes LGBTQ continúan organizándose en sus escuelas y viviendo sus vidas de la forma más auténtica que pueden. Estamos aquí para asegurar que los oficiales electos escuchen la exigencia por colegios seguros que sean inclusivos”, se lee en su página web.



Las redes sociales, profesores y alumnos se hicieron eco del movimiento. Aquí algunos de sus mensajes.



Today is #DayofSilence, and we call on you to send a letter to your governor urging them to #ProtectTransYouth → https://t.co/RxY0xa8VMH pic.twitter.com/76BM22Uep5 — GLSEN (@GLSEN) April 21, 2017



Aulas enteras cumplieron la promesa: "Este video silencioso busca apoyar el día del silencio. Los reto a que lo hagan también".



This silent video supports #DayofSilence 4/21. I challenge you to make your own silent video & donate to https://t.co/u79krDpIFc pic.twitter.com/95mxqN57tr — Ceci PeGe (@Chechuz) April 21, 2017

Our Silence Wall went black for @GLSEN #DayofSilence to show how LGBTQ+ youth are censored everyday. pic.twitter.com/ZJWjkO5cVV — LHPS One Pulse (@lhpsonepulse) April 21, 2017

Today I participated in one of my favorite things I've ever done #DayofSilence pic.twitter.com/LVnXBHcm0A — Ellie |-/ (@ellietheflash) April 21, 2017





My geometry teacher participating in the day of silence has made my day. I love that I go to such an accepting school #dayofsilence 💗 pic.twitter.com/kDfjH2dz0l — Alicesun Wheeler (@alicesunwheeler) April 21, 2017

#LGBTQ youth, BREAK THE SILENCE! Let the world know what’s really going on in U.S. schools by taking our survey! https://t.co/a00vTH9Bl6 pic.twitter.com/pxU74lcxnf — GLSEN (@GLSEN) April 21, 2017





