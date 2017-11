Flynn corta comunicación con los abogados de Trump sobre la investigación del 'Rusiagate'

Según reportó el New York Times, el exasesor de Seguridad Nacional informó a la Casa Blanca que sus abogados ya no discutirán la pesquisa con el equipo legal del presidente, lo que podría indicar que Flynn está cooperando con el fiscal especial.

A medida que el fiscal especial Robert Mueller intensifica su investigación sobre el 'Rusiagate', uno de los personajes al centro de la pesquisa, el ex sesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, ha cortado comunicación sobre el tema con los abogados del presidente Donald Trump, lo que podría indicar que ha empezado a cooperar con la investigación.

Según reportó este jueves el diario The New York Times, los abogados de Flynn le dejaron saber a los abogados del presidente que ya no intercambiarán información con ellos sobre la investigación especial de Mueller, que busca descubrir posibles lazos entre la campaña de Trump y altos funcionarios rusos. Ambos equipos legales habían estado compartiendo información sobre el desarrollo de la pesquisa, según el Times.



La repentina interrupción de comunicaciones podría indicar que Flynn, quien renunció forzosamente a su rol en la Casa Blanca en febrero, pudiera estar cooperando con Mueller o dándole información a cambio de inmunidad.

A un mes de que llegara a la Casa Blanca, Trump pidió a Flynn que renunciara a su rol como asesor en medio de la creciente controversia del Rusiagate, luego de que se revelara que Flynn tuvo contacto con funcionarios rusos durante la campaña presidencial y que luego mintió al vicepresidente Mike Pence al respecto.



En conversaciones con el embajador ruso Sergey Kislyak antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, Flynn discutió el posible cancelamiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia impuestas por el entonces presidente Barack Obama.

Luego Flynn negó haber tocado ese tema cuando fue cuestionado por el vicepresidente: en su carta de renuncia, reconoció que le transmitió a Pence "información incompleta sobre sus conversaciones telefónicas con el embajador de Rusia".

En agosto, el fiscal especial Mueller solicitó a la Casa Blanca documentos relacionados a Flynn, por lo que se asume que ha empezado a centrar su pesquisa en los lazos del exasesor con Rusia.