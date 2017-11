El submarino ARA San Juan desapareció al borde de un abismo de 6,200 metros de profundidad

"Por primera vez es visible el interior del submarino", dice a Univision Noticias la organización sin fines de lucro Friends of the Hunley, que contribuye con la exploración de la nave. Después de años de esfuerzos para limpiar la corrosión en el compartimiento de la tripulación, los expertos han descubierto hallazgos interesantes. Sigue siendo un misterio cómo se hundió este submarino. Foto: Cortesía de Friends of the Hunley | Univision

