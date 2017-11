"Cortocircuito y principio de incendio": el último mensaje transmitido por el submarino argentino

El mensaje, firmado por el comandante del sumergible ARA San Juan, fue enviado el mismo día en que desapareció con 44 personas a bordo. El vocero de la Armada argentino matizó el contenido al señalar que se trata de "humo sin llamas" y que el aparato no portaba torpedos.

El último mensaje del submarino argentino desaparecido en el Atlántico Sur con 44 tripulantes reportó un cortocircuito y un principio de incendio en las baterías, según el texto revelado la noche del lunes por el canal A24 de Buenos Aires.

" Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado", se lee en el mensaje del ARA San Juan reproducido por el canal.



Se trata del texto de la última comunicación enviada el miércoles 15 de noviembre, antes de que se perdiera el contacto con el submarino, que es buscado intensamente desde hace 12 días en un operativo del que participan 14 países.

Este documento está emitido a las 8:52 de esa misma mañana. Está firmado por el comandante de la Fuerza de Submarino y dirigido al Comando de Adiestramiento.

La última comunicación se produjo cuando el ARA San Juan navegaba por el Golfo San Jorge, a 280 millas (450 km) de la costa argentina.





El vocero de la Armada argenitna, Enrique Balbi, citado por el diario Clarín, explicó que el último llamado del submarino "para nosotros es humo sin llamas".

"Fue subsanado, aislaron la batería y navegaron con otro circuito; se propulsaba con el circuito de popa", añadió Balbi.

El ofocial detalló que el ARA San Juan no tenía torpedos de combate. "Pudo haber un incendio, una combustión rápida que consume el oxígeno y se puede decir que fue una implosión", expresó.

El submarino había zarpado el domingo 11 de Ushuaia (1,988 millas al sur) de regreso a Mar del Plata (248.5 km al sur), su apostadero habitual.

Catorce países en la búsqueda

La denodada búsqueda del submarino argentino en el Atlántico sur continuaba este lunes con el rastrillaje que realiza una coalición internacional en un ambiente "extremo y adverso".



Catorce países participan del operativo de búsqueda y rescate. Pero los que poseen la "tecnología y los medios modernos más adecuados son Estados Unidos y Rusia, como un legado del desarrollo en la Guerra Fría", dijo a la AFP el ingeniero naval y experto en submarinos Horacio Tettamanti.

"Lamentablemente no hemos tenido todavía una localización o detección del submarino San Juan", informó Enrique Balbi.

La búsqueda del submarino y sus 44 tripulantes, entre ellos una mujer, se concentra en un radio de 21.12 millas (36 km) dentro del área general de rastrillaje en el Atlántico sur.



"Después de 12 días de búsquedas la situación, el ambiente, no deja de ser extremo y adverso" pero "no podemos confirmar ni ser categóricos hasta tanto no tener más evidencias", añadió.

"Todos los medios están desplegados" para localizarlo, aseguró Balbi.

Precisó que el navío Skandi Patagonia mapeaba el fondo del mar con la ayuda de otros cinco barcos de diferentes nacionalidades.

Las condiciones meteorológicas eran "regulares" este lunes y podrían complicarse, según la Armada.