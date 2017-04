Trump dice que está dispuesto a “resolver” solo el problema con Corea del Norte si China no coopera

Estados Unidos quiere seguir presionando a China para que “actúe” contra el programa nuclear de Corea del Norte, pero Donald Trump advirtió que en caso contrario Washington “resolverá” el problema sin la ayuda china.

El presidente dijo que está listo para “resolver” él solo el problema norcoreano sin la ayuda de China, en declaraciones publicadas este domingo por el Financial Times.

“Si China no arregla (el tema) Corea del Norte, lo haremos nosotros”, afirma el presidente estadounidense con la intención evidente de mostrar su determinación y su firmeza, antes de recibir el próximo 6 de abril al presidente chino Xi Jingping.

Preguntado si Washington podría actuar solo, sin esperar la ayuda de China, Trump respondió: “Absolutamente”, aunque no dio más detalles.

“China decidirá si nos ayuda o no con Corea del Norte (…). Si no lo hacen, no será bueno para nadie”, agregó el presidente en su entrevista con el diario financiero británico.



Más temprano en la jornada, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, había declarado en una entrevista difundida por la cadena ABC que “ el único país que puede detener a Corea del Norte es China, y ellos lo saben”.

“Deben actuar y nosotros seguiremos presionando a China para que actúe”, afirmó.

El presidente Xi estará los próximos jueves y viernes en Florida para reunirse con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Se trata del primer encuentro entre ambos mandatarios.



Trump dijo el jueves en Twitter que ese encuentro será “muy difícil”, debido fundamentalmente a las diferencias comerciales entre las dos grandes potencias.



The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 30, 2017