Video: La insólita primera reunión de gabinete de Trump que despertó burlas de otros políticos

Varias fueron las cosas que llamaron la atención en la reunión de gabinete que el presidente Donald Trump tuvo hoy en la Casa Blanca. Por ejemplo, la brevísima declaración de Trump en la que se jactó de ser uno de los presidentes que más legislación ha aprobado, "salvo pocas excepciones que haya hecho más cosas que yo".

También llamó la atención que no respondiera a unos de los reporteros invitados cuando intentó hacerle una pregunta. Pero nada de eso se compara con lo llamativo que resultó el alud de alabanzas y agradecimientos en el que prácticamente todos los miembros del gabinete se deshicieron en halagos para el presidente.



La ronda comenzó una vez que Trump terminó de hablar sobre sus logros y se dirigió a varios de sus secretarios. Cada uno en su turno, elogió al presidente ante la sonrisa y el asentimiento de Trump.

"En nombre de todo el personal de alto nivel a su alrededor, señor presidente, le agradecemos la oportunidad y la bendición de servir a su agenda", dijo, por ejemplo, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus.



Trump went around table listening to his Cabinet praise him

Reince: “We thank you for the opportunity & the blessing…to serve your agenda” pic.twitter.com/3MPQq4CIiq

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) June 12, 2017