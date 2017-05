Vestido de jugador de hockey, Putin pide que no se molesten con él por el despido de James Comey

La escena parece sacada de un Saturday Night Live o de un programa humorístico similar: el presidente de Rusia Vladimir Putin (no un doble descamisado) se acerca enfundando en traje de jugador de hockey, casco en mano a una periodista que lo espera al final del túnel de entrada al campo de juego. Se detiene ante ella, pone el bastón bajo su brazo izquierdo para poder darle la mano y se dispone a responder lo que le van a preguntar.

“¿Cómo afectarán las relaciones con EEUU el despido del director (del FBI) James Comey?”, se oye preguntar en inglés sobre un estruendo musical a la corresponsal de la cadena estadounidense CBS, Eliza Palmer.

Putin espera la traducción (quizá para verificar que le estaban preguntando semejante cosa), se encoje de hombros y dice: “No tendrá ningún efecto en lo absoluto”.

Una cierta sonrisa se percibe en los ojos del mandatario, quien de hecho dice a continuación: “Su pregunta me parece muy graciosa “.

“No esté molesta conmigo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto”, asegura Putin, haciendo velada referencia a la investigación de los contactos entre la campaña del presidente Donald Trump y funcionarios de inteligencia rusa que el FBI y el Congreso han estado llevando a cabo.



Our @elizapalmer caught Russian Pres. Putin rink side and asked him about the firing of former. Dir. Comey. pic.twitter.com/3nytJYi0si

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 10, 2017