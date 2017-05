¿Qué dice Hillary Clinton del despido de James Comey, el hombre al que acusa de haberle hecho perder la presidencia?

Hace una semana la excandidata demócrata Hillary Clinton afirmó que fueron las acciones de James Comey al frente del FBI las que le impidieron llegar a la Casa Blanca. Un día después del abrupto despido de Comey, la ex primera dama, exsenadora y ex secretaria de Estado no ha dado su opinión sobre el evento que conmociona a Washington DC.

Gente de su entorno sí lo ha hecho.

Quizá pocos tuvieran menos afecto por Comey que los que trabajaron en la campaña de Clinton. Cuando en octubre de 2016 el director anunció que reabría la investigación sobre el uso de un servidor privado de cuando la candidata era secretaria de Estado por haber recibido nuevos emails “relevantes” para el caso que había cerrado meses atrás.

Incluso cuando en julio Comey anunció que no había hallado indicios suficientes para sugerir al departamento de Justicia el procesamiento de Clinton, los demócratas criticaron que también calificara de “negligente” el manejo de las comunicaciones de la ex secretaria.

El ex portavoz de la campaña demócrata Fallo escribió en un mensaje en Twitter que no lamenta la suerte del ex director del FBI, pero sí sobre la reputación de la agencia y el futuro de la investigación sobre el ‘Rusiagate’.

