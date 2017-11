Un legislador republicano defensor del "matrimonio natural" dimite por "comportamiento inapropiado" con otro hombre

Ohio State House of Representatives.

Wes Goodman. Ohio State House of Representatives.

El legislador estatal de la Cámara de Representantes de Ohio Wes Goodman, un republicano conservador casado con una mujer, profundamente religioso y que mantiene fuertes posturas en contra de la comunidad LGBT, renunció esta semana después de alegaciones de haber sido sorprendido manteniendo un encuentro con otro hombre en su oficina de manera consensual.

Goodman fue visto por alguien que no es miembro del personal en su oficina, según informó el diario Columbus Dispatch, que reveló que esta persona le comunicó al jefe de gabinete de la Cámara estatal, Mike Dittoe, lo que había visto el martes por la tarde.

La información llegó hasta el presidente de la Cámara estatal, Clifford Rosenberger, quien un día después anunció en un breve comunicado la dimisión de Goodman por haber participado en un "comportamiento inapropiado relacionado con su oficina estatal".

"Todos llevamos nuestras propias batallas y tenemos nuestras pruebas en la vida pública", dijo Goodman en un comunicado. "Así ha sido para mí, y lamento sinceramente que mis acciones y elecciones me hayan impedido servir a mis electores y a nuestro estado de una manera que refleje los mejores ideales del servicio público. A aquellos a quienes he decepcionado, lo siento", añadió.



Reconoció y confirmó



Rosenberger dijo que se había reunido con Goodman y que él "reconoció y confirmó las acusaciones".



publicidad

"Se hizo evidente que su renuncia era el curso de acción más apropiado para él, su familia, los integrantes del Distrito de la Casa 87 y esta institución", concluyó.

Rosenberger señaló en declaraciones a Cleveland.com que había habido una interacción inapropiada entre Goodman y una persona que no estaba empleada en la legislatura, pero no dio más detalles. Según el Columbus Dispatch, no se ha presentado ninguna denuncia por acoso o abuso sexual contra Goodman.

La dimisión de Goodman y el supuesto encuentro sexual ha causado una gran sopresa ya que el legislador ha sido un defensor acérrimo de su postura de que el "matrimonio natural" es entre un hombre y una mujer.



Una mujer denuncia que el senador Al Franken la manoseó y besó sin su consentimiento Univision 0 Compartir



Goodman, de 33 años, participó en la campaña del representante republicano Jim Jordan y trabajó también como director administrativo del Conservative Action Project, una organización centrada en "la lucha por principios conservadores como un presupuesto equilibrado, impuestos más bajos, derogando Obamacare, la vida y la libertad religiosa", según su página web.

En su perfil de Twitter -cuyos mensajes están protegidos en vista privada- se definía como "Cristiano. Americano Conservador. Republicano. Marido de @Beth1027", quien de momento no ha borrado su cuenta.

En su página web, que ya fue borrada, aparecía con fotos de su esposa e hijos y escribía sobre defender y proteger los valores familiares.



publicidad

"Merece la pena luchar y proteger los ideales un padre y una madre cariñosos, un matrimonio natural comprometido y una comunidad solidaria", escribía.

Su renuncia es la más recientes después de una serie de dimisiones relacionadas con escándalos sexuales en el capitolio estatal.

El senador estatal de Ohio Cliff Hite renunció el mes pasado por acusaciones de acoso sexual y Mike Premo, jefe de personal demócrata del Senado, dimitió esta semana a causa de las acusaciones de un miembro del personal.