Un congresista impulsa la 'Ley Covfefe' y de aprobarse Trump no podría borrar sus mensajes en redes sociales

El proyecto de ley se ha bautizado así en alusión al error tipográfico que el presidente tuvo en su cuenta de Twitter hace unas semanas, pero ha sido traducido como las siglas de 'Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement'.

A pesar de que el error tipográfico del presidente Donald Trump haya sido hace más de dos semanas, el 'efecto Covfefe' continúa, esta vez en forma de proyecto de ley. El congresista demócrata por Illinois, Mike Quigley, presentó este lunes la propuesta llamada ' COVFEFE Act' (que se forma con las iniciales de Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement) que busca que los mensajes del jefe de Estado en redes sociales, incluyendo los tuits, sean registros presidenciales.

El proyecto de ley busca enmendar la Ley de Registros Presidenciales para incluir las redes sociales en esos registros. La legislación actual dice que los registros del presidente deben ser preservados, por lo que de ser incluídos los medios sociales en esos archivos, haría potencialmente ilegal para el presidente eliminar tuits.



"Si Trump va a utilizar las redes sociales para hacer declaraciones de políticas públicas, debemos asegurarnos de que estas declaraciones sean preservadas", aseguró Quigley desde su cuenta de Twitter.

If Trump is going to take to social media to make public policy proclamations, we must ensure these statements are preserved. #COVFEFEAct — Mike Quigley (@RepMikeQuigley) June 12, 2017



"El uso frecuente y sin filtro que hace el presidente Trump de su cuenta personal de Twitter (@realDonaldTrump) como un medio de comunicación oficial no tiene precedentes. Si el presidente va a tomar a las redes sociales para hacer repentinas proclamas de políticas públicas, debemos asegurarnos de que estas declaraciones sean documentadas y preservadas para el futuro. Los tuits son poderosos, y el presidente debe ser responsable de cada uno", dijo Quigley en un comunicado.

El nombre de la legislación es un acrónimo del término que Trump publicó en su Twitter el 31 de mayo que decía: "Más allá de la constante prensa negativa covfefe". Luego, cambió su tuit original por otro en el que se lanzó una adivinanza: "¿Quién puede entender el verdadero significado de "covfefe" ? ¡Disfruten!".



Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

En rasgos generales, el tuit 'covfefe' se tomó como un error tipográfico, aunque el secretario de prensa Sean Spicer dijo a los medios que el término fue utilizado intencionalmente. "El presidente y un pequeño grupo de personas saben exactamente lo que quería decir", dijo.



Existen divergencias entre las opiniones de varios funcionarios de la Casa Blanca, gente del círculo cercano de Trump y congresistas sobre cuán seriamente deben tomarse los tuits del presidente. Pero días atrás, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, aclaró en conferencia de prensa que lo que el presidente publica en redes sociales debe ser tomado como "comunicación oficial".

Los acrónimos en proyectos de ley que apuntan al presidente Trump se han vuelto una suerte de marca registrada del congresista por Illinois. Antes del proyecto de ley Covfefe propuso una ley llamada ' Mar-a-Lago' (formada por las iniciales Making Access Records Available to Lead American Government Openness), nombre del club de golf del presidente en Palm Beach, Florida, en donde ha pasado buena parte de los fines de semana desde que está en la Casa Blanca.



En el caso de la legislación 'Mar-a-Lago', buscaba ordenar al presidente a que realice los registros que sean públicos de los visitantes de la Casa Blanca (algo que el expresidente Barack Obama hacía), así como de quienes se reúnen con el mandatario en sus propiedades como Mar-aLago, la Torre Trump, y Bedminster (otro campo de golf de Trump en Nueva Jersey que ahora usa en lugar del de Florida)