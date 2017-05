'Covfefe': la errata en un tuit incompleto de Trump a medianoche que desata burlas en Twitter

Un mensaje en Twitter del presidente Donald Trump escrito pasada la medianoche, con una palabra inexistente y aparentemente incompleto, desató numerosas burlas en la red.

"Pese a la constante 'covfefe' negativa de la prensa", tuiteó a las 00.06 Trump, quien presumiblemente quiso escribir "coverage" (cobertura), en lugar de la palabra inexistente "covfefe".

Este mensaje incoherente publicado a una hora poco habitual para Trump, que suele usar Twitter por las mañanas como principal medio de difusión, provocó numerosas burlas en la red, y más cuando el presidente no lo borró.

Dos horas después de la publicación el extraño tuit acumulaba 60,000 retuits, 73,000 me gusta y 25,000 respuestas, mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos.



Despite the constant negative press covfefe

"Ha pasado una hora desde que el presidente ha tuiteado esto. Es el deber de la prensa #covfefe con coraje esta nueva era histórica", escribió irónicamente el sitio Fusion, que a su vez lanzó una encuesta para determinar la pronunciación de esta extraña palabra.



What is the correct pronunciation of #covfefe?

— Fusion (@Fusion) May 31, 2017