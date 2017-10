Un ascenso a base de promover odio: los ataques a los latinos de Laura Ingraham, la nueva estrella de Fox News

Laura Ingraham se estrena en horario primetime de Fox News este lunes a las 10:00 p.m., lo que le dará un poderoso altavoz para promover los estereotipos y la demonización de los latinos que hasta ahora había difundido en radio.

A lo largo de su carrera, Ingraham ha usado constantemente su plataforma para atacar a las minorías étnicas, en especial a los latinos, según Media Matters, un centro de monitoreo de medios de comunicación que ha hecho una valiosa recopilación de sus ofensas a los latinos que presentamos a continuación:

En este segmento compara a dreamers durante una protesta con "perros salvajes".





En este otro fragmento, Ingraham arremete contra un dreamer que presta servicio en las fuerzas armadas: "¡Esto es el ejército de EEUU! ¡Esto no es un ejército de mercenarios inmigrantes ilegales!".



"Los mexicanos han venido para asesinar y violar a nuestra gente", le dijo a un oyente durante una emisión en marzo del año pasado.





Ha recomendado que los funcionarios de inmigración les digan a los inmigrantes deportados que les dispararán si se atreven a volver a cruzar la frontera.



Ingraham suele mofarse de las personas que usan el español y del acento de los inmigrantes. En este segmento de su show de radio, Ingraham se burla del presentador de MSNBC José Díaz-Balart por traducir al español en vivo una entrevista con una indocumentada madre de tres dreamers. Ingraham se ríe de Díaz-Balart por pronunciar el nombre de la entrevistada, María Cruz Ramírez en correcto español en lugar de la forma en la que lo haría un anglófono nativo.



En este otro segmento, Ingraham se mofa de una mujer hispana por su acento al hablar inglés: "Espera, ¿qué dijo al final? No puedo... necesito un traductor. Hablo español también. Preferiría que hablara en español, al menos la entendería".



Aquí sugiere que el origen hispano de la magistrada de la Corte Suprema Sonia Sotomayor la incapacita para su posición. Ingraham hizo este comentario porque Sotomayor usó la expresión "inmigrantes indocumentados" en lugar de "extranjeros ilegales".

Según Ingraham, la elección de esas palabras muestra que "la lealtad de Sotomayor obviamente está con el pasado de su familia inmigrante y no con la Constitución de EEUU". (Ni Sotomayor ni sus padres, de origen boricua, son indocumentados, sino ciudadanos estadounidenses).



Ingraham también ha dicho que Univision y Telemundo de "tóxicas" por "denigrar la experiencia estadounidense".

"Estos son canales hispanocéntricos que creo que en muchos sentidos, y he hablado sobre esto antes, denigran la experiencia estadounidense y creo que incluso animan a un entendimiento de que estamos viviendo en una tierra robada".





Uno de las cosas que más detesta Ingraham es que se hable español en las escuelas. En su programa a menudo critica que las escuelas dediquen recursos públicos a ayudar a los niños inmigrantes que no hablan inglés: "El dinero que todo esto cuesta es desconcertante. Y, por eso, creo que mucha gente está dándose cuenta de esto, lo he notado. La gente que habla mal en inglés que trabajan en tiendas. Su idioma es terrible. No pueden entenderte y tú no puedes entenderlos. A veces piensas que estás en un país extranjero".