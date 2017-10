Lo que debes saber sobre la nueva presentadora anti-latina de Fox News, Laura Ingraham

Este lunes, Laura Ingraham se estrenará en uno de los espacios más codiciados de la parrilla televisiva: las 10:00 pm en Fox News.

Con 1.8 millones de seguidores en Twitter, Ingraham es una estrella emergente de la radio conservadora que tiene ideas de extrema derecha en inmigración, cultura y raza. Desde 2001, presenta el programa matutino "The Laura Ingraham Show", sindicado por emisoras locales de todo el país. Es adorada por Breitbart News, Steve Bannon y los nacionalistas populistas que auparon a Donald Trump a la presidencia.

Te contamos a continuación por qué la entrada de Ingraham en el primetime de Fox News es un éxito más para la ultraderecha estadounidense que rápidamente va ganando espacios en las altas esferas del poder.

Cada vez hay más señales de que el populismo de derecha se está expandiendo dentro del Partido Republicano y esa dinámica se está reflejando en Fox News, la televisión número 1 de los conservadores.

1. Ataques a los latinos

A lo largo de su carrera, Ingraham ha usado constantemente su plataforma para atacar a las minorías étnicas, en especial a los latinos, según Media Matters, un centro de monitoreo de medios de comunicación.

Por ejemplo en este segmento compara a dreamers durante una protesta con "perros salvajes".



AQUÍ puedes ver otros ejemplos de las ofensas, estereotipos y ataques de Ingraham contra los hispanos.

"Las impactantes declaraciones de Laura Ingraham sobre los inmigrantes son contrarias a la verdad y contrarias a los valores estadounidenses", le dice a Univision Noticias el director ejecutivo del National Immigration Forum Ali Noorani.

"La división es su marca y la promoción del odio es su tarjeta de visita, y demasiada gente encuentra que eso es entretenido. En lugar de trabajar para superar las ansiedades culturales, Ingraham las explota. EEUU es mejor que eso", añade Noorani.

2. Ella era "America First", antes de estar de moda

Ingraham es una muestra más de que Fox News apuesta por la guerra cultural contra las minorías.



Durante muchos años los comentaristas de la cadena han atacado a los indocumentados pero ahora su blanco es más amplio e incluye a los inmigrantes legales y las culturas no anglosajonas.

Los dos compañeros de Ingraham en el horario estelar de Fox News, Sean Hannity (a las 9:00 pm) y Tucker Carlson (8 pm.), han realizado ese viraje recientemente al calor de la era Trump.

En el caso de Hannity, defendió en el pasado una vía para la legalización de los indocumentados cuando el llamado 'conservadurismo compasivo' de George W. Bush o Mitt Romney estaban en boga, pero con el ascenso de Trump ha cambiado de parecer.

Carlson sustityó en abril a Bill O'Reilly, la vieja estrella que cayó por las acusaciones de abuso sexual. Ha adoptado posiciones nacional-populistas que rayan en el nativismo y eso le ha valido el elogio de líderes blancos supremacistas.

En cambio Ingraham habla ese lenguaje populista desde antes de la aparición en escena de Trump. "Ingraham no está más a la derecha en inmigración sino que ha sido más consistente", le dice a Univision Noticias Eddie Scarry, el reportero de medios de comunicación del diario conservador Washington Examiner.

"Por muy conservadora que sea la parrilla de Fox en primetime, Sean Hannity creía en la legalización de los ilegales antes de que Trump llegara. Ese no era el caso de Ingraham", añade Scarry.

De 53 años, Ingraham creció en Glastonbury, Connecticut, en el seno de una familia obrera lo que le ha permitido decir que conoce bien a los "estadounidenses olvidados". Sus abuelos eran inmigrantes polacos, su madre trabajó de mesera hasta los 73 años y su padre lavaba autos.



Sin embargo, ella accedió pronto a las altas esferas. Fue a la prestigiosa Universidad de Darmouth y a la facultad de Derecho de la Universidad de Virginia (en Charlottesville, ciudad de las protestas supremacistas).

Trabajó en el gobierno de Ronald Reagan en los '80 y para el magistrado de la Corte Suprema Clarence Thomas en los '90. A partir de la década pasada comienza su ascenso mediático en radio. Desde hace años, Ingraham era invitada habitual en el show de Fox News The O'Reilly Factor y tenía un segmento llamado 'The Ingraham Angle'.

Tras la marcha de Megyn Kelly, Fox News encuentra ahora en Ingraham a otra estrella femenina para dirigir un show de opinión. Pero mientras que Kelly era crítica de Trump, Ingraham se posiciona a menudo a la derecha del presidente. Además de sus ofensas a los latinos, suele arremeter contra las feministas, los gays y los liberales.

Su lado compasivo lo ha mostrado en la causa de la adopción de niños huérfanos. Es madre soltera de tres niños adoptados (una niña de Guatemala y dos niños rusos).

Pero sabe ponerse límites. La investigadora de Media Matters Cristina López, que lleva años monitoreando a Ingraham, dice que a diferencia de otros polemistas de ultraderecha como la escritora Ann Coulter, Ingraham "mide sus palabras" lo que le ha permitido no ser rechazada.

"Coulter es vista como muy cercana al nativismo blanco, pero Ingraham al quedarse un paso atrás ha logrado su espacio como comentarista en Fox News", le dice López a Univision Noticias.



3. Más influyente que nunca

Trump es un adicto a los canales de televisión por cable y en especial Fox News lo que le ha dado a los presentadores de esta cadena una influencia inédita. Con frecuencia Trump tuitea cosas que son reacción a lo que ve en la pantalla y los presentadores de esta cadena dicen a veces cosas que son interpretadas como mensajes dirigidos al presidente.

De hecho, ella es cercana a Trump. Le apoyó desde muy pronto y habló en la Convención Nacional Republicana de Cleveland en julio de 2016, cuando el hoy presidente recibió la nominación republicana. Dice que habla a menudo por teléfono con él.

Según reportes rechazó el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca para sustituir en agosto a Sean Spicer. Los observadores creen que fue una decisión inteligente porque en televisión podrá ser influyente sin correr tanto riesgo de quemarse.

Pero Ingraham ha sido crítica de Trump en ocasiones, lo que es indicio de que pone su agenda populista de inmigración y proteccionismo comercial por encima de la lealtad al presidente. En este sentido se parece al líder de la insurrección populista de ultraderecha, Steve Bannon, de quien también es amiga.

La semana pasada Bannon le organizó una recepción en la "embajada de Breitbart", la mansión de la web Breitbart en Washington, para presentar el nuevo libro de Ingraham 'Billionaire at the Barricades: The Populist Revolution from Reagan to Trump' (Billonario en las barricadas: la revolución populista de Reagan a Trump).



Allí estaba también otra de las estrellas de las bases populistas, Stephen Miller, asesor del presidente. Bannon y Miller tuvieron palabras de elogio para Ingraham. "Tienes un talento extraordinario", dijo Bannon. "El país, el presidente Trump y nuestro movimiento no estarían aquí hoy si no fueras la reina de esto".





4. Apuesta arriesgada para Fox News

Con la promoción de Laura Ingraham se acentúa el giro todavía más hacia la derecha de Fox News. La cadena apuesta por la defensa a utranza del presidente y el foco en la guerra cultural contra los inmigrantes.

"Creo que Fox ha tomado una decisión inteligente al contratar a Laura", le dice a Univision Noticias Chris Ruddy, el CEO de Newsmax, un canal conservador que compite con Fox News y aspira a ampliar su presencia en los distribuidores de cable. "Es una conservadora popular que tiene el respaldo del presidente Trump. La radio la ha hecho una profesional hablándole a la base y creo que ella llevará ese talento a Fox".

La cadena sigue siendo líder de los canales de televisión de noticias, a pesar de ser golpeada por el escándalo de los abusos sexuales. El espacio de las 10:00 p.m. ha sido ocupado hasta este viernes por un programa llamado Fox News Tonight, (un noticiero y no un show de opinión, como son los demás espacios con los que comparte el horario estelar) que es a veces batido por el show de Lawrence O'Donnell en MSNBC.



Hannity, que desde el mes pasado ocupa el espacio de las 9:00 pm. está creciendo con audiencias de 3.5 millones por noche, por encima de Rachel Maddow de MSNBC, aunque no ha llegado a los 4 millones que alcanzaba en ocasiones el "rey de los ratings" de Fox, O'Reilly.

"No creo que (Ingraham) vaya a tener tanta audiencia como Hannity, pero podría empezar a vencer a O'Donnell más a menudo que lo que hace el actual show de las 10:00 p.m", predice AJ Katz, escritor de la publicación online TVNewser.

El problema para Fox News en esta nueva etapa es que su partidismo, sus posiciones extremas y los escándalos sexuales están espantando a los anunciantes y motivando llamados al boicot, dice López, de Media Matters, grupo que promueve una de esas campañas.

La cadena ha experimentado una caída del 17% en sus ingresos por publicidad, mucho mayor que el descenso experimentado por CNN (1%) y el crecimiento de MSNBC (2%).

"Están jugando a un juego peligroso porque si bien es bueno para los ratings, no lo es para los anunciantes que son los que al final del día pagan las facturas", dice López.