Trump rompe su silencio: llama a Comey "filtrador" y dice que se siente "completamente" reivindicado

El presidente Donald Trump, tras casi 48 horas de inusual silencio en la red social Twitter, y luego de un jueves políticamente muy intenso con la declaración del exdirector del FBI James Comey en el Congreso, publicó temprano este viernes un mensaje en el que arremete contra el exdirector del FBI.

"A pesar de tantas declaraciones falsas y mentiras, reivindicación total y completa... y WOW, Comey es un filtrador", escribió en su cuenta personal.



Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!

