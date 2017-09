Trump "no está feliz" con el secretario de Salud luego de enterarse de que usó un jet privado para viajes personales

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que "no está feliz" con las revelaciones de que el secretario de Salud, Tom Price, utilizó numerosos vuelos en aviones privados pagados por el gobierno para viajes de trabajo y personales.

Luego, cuando el presidente fue consultado por el futuro del funcionario o si tenía planes de despedirlo, Trump dijo a los periodistas "vamos a verlo". El presidente dijo que está "estudiando la situación" y que "personalmente le hizo saber" a Price que "no está contento".

"I will tell you personally I'm not happy about it. I am not happy," Pres. Trump says on Secy. Tom Price's reported private plane use pic.twitter.com/n5W0xnmtfW

— CBS News (@CBSNews) 27 de septiembre de 2017