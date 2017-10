Donald Trump, un comandante en jefe insensible y torpe para tratar con asuntos militares

Para alguien que como candidato se presentó como el campeón de los militares y los veteranos de guerra, el presidente Donald Trump se ha visto envuelto en muchas polémicas por declaraciones faltas de empatía que bordean el irrespeto y hasta la hostilidad con miembros de la llamada familia militar estadounidense.

El último episodio se produjo este martes, cuando Trump llamó por teléfono a la viuda del sargento La David Johnson, uno de los cuatro militares estadounidenses muertos en una emboscada en Níger a principios de mes.

El presidente dijo a Myeshia Johnson que su esposo “sabía para lo que se estaba alistando, pero imagino que aún así duele”, en lo que ha sido calificado como un comentario “insensible” por dos personas que dicen haber escuchado la conversación a bordo de la limusina en la que trasladaban el ataúd de Johnson tras su llegada al aeropuerto de Miami.

El presidente negó en un tuit y luego antes las cámaras que haya dicho eso, pero tanto la congresista demócrata por Florida Frederica Wilson, como la madre del sargento fallecido, Cowanda Jones-Johnson, ratificaron por separado que ese había sido el tono de la conversación, que les pareció “sarcástico” e “irrespetuoso”.

El episodio se suma a lo que ha sido percibido como la tardanza del presidente en referirse a la muerte de los cuatro estadounidenses en Níger. Pese a ser una activo comentaristas en Twitter, Trump no se refirió al asunto hasta que le fue preguntado en una rueda de prensa el lunes en la Casa Blanca.



En esa ocasión activó otra polémica al asegurar, falseando los hechos, que sus predecesores, Barack Obama y George W. Bush, nunca llamaron a familiares de soldados caídos en combate, algo que ambos presidents hicieron varias veces durante sus mandatos, marcados por las guerras en Irak y Afganistán.

El presidente trató ese mismo día de moderar sus declaraciones ante los periodistas que le mostraron evidencia de lo contrario, diciendo que eso era lo que él entendía o que no estaba seguro de cuál era la política de sus predecesores.

Pero al día siguiente, en un programa radial, Trump regresó al campo minado sugiriendo que le preguntaran a su jefe de gabinete, el ex general John Kelly, si Obama lo había llamado cuando su hijo murió en combate en 2010 en Afganistán.

Ampararse detrás de Kelly, quien no suele hablar de la muerte de su hijo, para justificar declaraciones hechas a la ligera, es visto como un signo más de la falta de empatía del presidente, que en el caso de los militares acumula ya varios episodios en su corta vida política.

“McCain no es un héroe”

En julio de 2015, tras lanzar su candidatura a la nominación por el Partido Republicano, Trump dijo en un evento político religioso en Iowa que no consideraba al senador por Arizona John McCain un héroe de guerra, como siempre se la ha considerado tras sobrevivir seis años en cautiverio en Vietnam.



“Él no es un héroe de guerra. Él era un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada”, dijo el empresario sobre MCain, quien entre 1967 y 1973 estuvo internado en un campo de prisioneros hasta que el acuerdo de paz permitió su liberación junto a muchos otros soldados estadounidenses que estaban en manos del gobierno comunista de Vietnam.

El senador por Carolina del Sur y amigo de McCain Lindsey Graham, tuiteó en aquella ocasión que “esta estúpida declaración” demostraba que Trump no podía ser comandante en jefe, porque “En el corazón de la declaración de @realDonaldTrump hay una falta de respeto por aquellos que han servido, una característica que lo descalifica para ser presidente”.

El reciente avance de las fuerzas de la coalición internacional que esta semana desalojó al autodenominado Estado Islámico de la ciudad siria de Raqqa se lo atribuyó el presidente a los cambios que habrían entrado en vigor con su llegada a la Casa Blanca, aunque no dijo cúales y en qué radicaba la diferencia.

Ataque a una “familia dorada”

Muy notable fue la pugna en la que entró en julio de 2016 Trump con el padre y la madre del capitán Humayun Khan, una de las familias llamadas “doradas”, que han perdido a alguno de sus miembros en el servicio militar.

En la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia los padres de Khan criticaran al entonces flamante nominado republicano por “no saber el real significado del sacrificio” y cuestionar el nacionalismo de los musulmanes estadounidenses como ellos o su fallecido hijo.



Este martes, poco antes de la llamada con Johnson, los Khan presentaron un comunicado en el que cuestionaron la “falta de empatía” y la conducta “egoísta y divisiva” que debilita la dignidad de la presidencia en referencia a su lenta reacción a los caídos en Níger.

Son palabras muy similares a las que usaron los Khan durante la campaña presidencial para poner en duda la capacidad de Trump para dirigir a los militares estadounidenses.



"Los generales no saben nada"

Pese a su tan expresado respeto por los militares, desde su salida al ruedo político, Trump cuestionó la idoneidad de los generales de EEUU y de la fuerza armada, la que consideraba que estaba maniatada por las políticas del presidente Barack Obama.

“No hay nadie mayor o mejor sobre lo militar que yo”, “Yo sé más de ofensiva y defensa de lo que ellos entenderán jamás, créeme”, “Yo sé más de ISIS que los generales, créeme”, fueron algunas frases que como candidato fue dejando Trump a lo largo de la campaña mientras cuestionaba la estrategia contra el terrorismo que usaba Obama.

"Bajo el liderazgo de Barack Obama y Hillary Clinton los generales se han reducido a escombros, reducido a un punto en que es embarazoso para nuestro país", enfatizó Trump en septiembre de 2016 durante el ‘Foro de los comandantes’, una asamblea ciudadana organizada por NBC para que los candidatos presidenciales respondieran preguntas de veteranos.



En general, las afirmaciones de Trump resultan temerarias, sobre todo para alguien sin experiencia alguna en las filas de las fuerzas armadas o sin formación académica en estudios castrenses.

Una de las responsabilidades más delicadas de un presidente es lidiar con el duelo de las familias que han perdido a algún miembro en escenarios militares. Al fin y al cabo, el mandatario es el último responsable de esas muertes, que se producen como consecuencia de órdenes que él mismo ha dado de desplegar militares en zonas de conflicto.

Los predecesores de Trump llevaron a cabo esa responsabilidad con sobriedad, tratando de mantenerla alejada del debate político partidista en Washington, amparados por la idea de "servicio patriótico" asociada al trabajo de los uniformados. Pero Trump, tan dado a decir las cosas sin detenerse a pensar mucho, puede llegar a convertir una llamada de condolencias en un capitulo más de una larga polémica política.