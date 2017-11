Trump está "desilusionado" porque el FBI no investiga a Hillary Clinton y él no puede hacer nada al respecto

Donald Trump sigue expresando dudas sobre el sistema de administración de justicia en EEUU y dos días después de calificar como una “broma” la manera cómo las cortes manejan casos de terrorismo, arremete contra su propio Departamento de Justicia, el que considera que debería estar investigando a la ex candidata demócrata Hillary Clinton.

“Yo realmente no estoy involucrado con el Departamento de Justicia. Me gustaría dejarlo que vaya por sí mismo. Pero honestamente ellos deberían estar investigando a los demócratas, ellos deberían estar viendo al (jefe de campaña de Hillary Clinton, John) Podesta y toda esa deshonestidad”, dijo Trump a los periodistas cuando salía de la Casa Banca para empezar su gira de trece días por Asia.



El presidente complementaba los comentarios que ya había venido haciendo en su recuperada cuenta de Twitter sobre la denuncia de la expresidenta interina del Comité Nacional Demócrata (DNC), Donna Brazile, quien en un nuevo libro asegura que la campaña de Clinton controló al partido y garantizó su nominación en perjuicio de Bernie Sanders.

“Tú quieres ver a Hillary Clinton y quieres ver el nuevo libro que acaba de sacar Donna Brazile, donde ella básicamente compró al DNC y le robó la elección a Bernie. Eso es lo que deberías estar averiguando (…) Ellos deberían estar averiguando muchas cosas y mucha gente está desilusionada con el Departamento de Justicia, incluyéndome a mí”.

En el pasado Trump ha expresado su insatisfacción con el jefe del departamento, el fiscal general Jeff Sessions, por no haber evitado que se encargara una investigación especial sobre el caso de la supuesta influencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016, el llamado ‘Rusiagate’, algo que se produjo luego de que el presidente despidiera al director del FBI James Comey.

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Trump amenazó con hacer lo posible por encarcelar a Clinton, contra quien el FBI no encontró pruebas para acusarla por el uso de un servidor privado para sus comunicaciones en sus tiempos como secretaria de Estado.

Aquella amenaza, proferida durante el segundo debate presidencial en octubre de 2016, para muchos tuvo ecos de represalia política más propia de naciones políticamente menos desarrolladas, además que suponía ignorar las separación entre el poder ejecutivo y el judicial.



Un presidente "frustrado"

Aunque en una entrevista radial que fue difundida el jueves, Trump parece reconocer que el Departamento de Justicia tradicionalmente es autónomo de la Casa Blanca, para evitar la politización de la justicia, sus conductas indican que lo considera una indebida camisa de fuerza que limita a la Presidencia.





“Se supone que no me involucre con el FBI. Se supone que no haga el tipo de cosas que me gustaría estar haciendo y estoy muy frustrado por eso (…) Como presidente se supone que no estés involucrado en ese proceso”, dijo en el programa del presentador conservador Larry O'Connor.

Pero eso no ha impedido al presidente de hacer comentarios, muchas veces desinformados, sobre procesos judiciales o investigaciones en marcha, como la del ‘Rusiagate’, que no ha dudado en calificar como “cacería de brujas”, pese a que es encabezada por el respetado exdirector del FBI Robert Mueller.

Sobre el sospechoso de matar a ocho personas en una ciclovía de Nueva York el martes, Trump ha dicho que es un “animal”, que merece la pena de muerte o que debería ser enviado a Guantánamo, aunque esta última sugerencia la retiró poco después.



Esta semana Trump dijo que las cortes son una “broma” y el “hazmerreir” por lo que él considera que son los lentos procedimientos legales en los que los acusados cuentan con todos los beneficios constitucionales que garantiza el sistema de justicia.