Trump está considerando "despedir" al fiscal especial, según un confidente del presidente

El presidente Donald Trump está considerando "despedir" a Robert Mueller, el fiscal especial al que su gobierno nombró para investigar la interferencia rusa en la elección presidencial, según Chris Ruddy, un amigo y confidente de Trump.

Ruddy, director ejecutivo del medio conservador Newsmax, dijo en una entrevista con PBS después de visitar la Casa Blanca este lunes que Trump "está sopesando la idea".

El comentario de Ruddy se produce un día después de que uno de los abogados de Trump, Jay Sekulow, no descartó la posibilidad de que el presidente despidiera al fiscal especial. Mueller fue nombrado fiscal especial para supervisar la investigación de Rusia en mayo. Reportes indican que Mueller ha contratado en los últimos días a un equipo de abogados de alto perfil. con experiencia en casos de renombre como Watergate o Enron.



Chris Ruddy to @JudyWoodruff: President Trump is considering firing special counsel Robert Mueller, who he considered for another position. pic.twitter.com/X4IIHlh8at