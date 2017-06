Trump decide no trasladar, por ahora, la embajada de EEUU en Israel a Jerusalén

El presidente Donald Trump decidió mantener la embajada estadounidense de Israel en la ciudad de Tel Aviv y no trasladarla a Jersusalén, al menos por ahora.

La Casa Blanca sostuvo que ha aplazado el traslado para maximizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Sin embargo, añadió que aún mantiene la intención de realizar dicha mudanza, según informó AP.

Trump prometió, durante la campaña electoral, cumplir con la vieja aspiración republicana de completar la mudanza de la delegación diplomática, aunque en los últimos meses esa intención parezca haberse enfriado.

En 1995 el Congreso ordenó la reubicación, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, algo que la comunidad internacional no acepta pese a que el ejército israelí ocupó y “unificó” la ciudad en junio de 1967 durante la llamada guerra de los Seis Días.

Pero consecutivamente, los presidente Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) han suspendido los efectos de la ley esgrimiendo la prerrogativa del Ejecutivo en el manejo de la política exterior.

Esta decisión supondrá una desilusión para muchos de sus partidarios. Sin embargo, por los próximo cuatro años, Trump tendrá siete oportunidades más de cambiar de opinión (la excepción tiene que firmarse dos veces al año).



El poder de la firma presidencial





El Congreso no puede forzar al presidente a mudar la embajada, así como el presidente no puede ignorar una ley federal. Pero el Congreso asigna los fondos para las operaciones gubernamentales y pude no permitir que se use dinero para pagar el funcionamiento de la embajada en Tel Aviv.