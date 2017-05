Trump critica duramente a los miembros de la OTAN por no pagar sus cuotas

Frente a la nueva sede de la alianza atlántica en Bruselas, el presidente de EEUU reiteró que los miembros deben cumplir con sus obligaciones. Sin embargo no habló sobre su compromiso con la defensa colectiva que dice que un ataque a uno de sus miembros es un ataque a todos.

Video: Trump arremete contra la OTAN por no pagar sus “cuotas" en defensa

El presidente Donald Trump volvió a criticar a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de no pagar sus cuotas de membresía en momentos en que las relaciones entre EEUU y esa alianza no están en su mejor momento pesea los retos que enfrenta especialmente en temas de terrorismo.

Tal como ocurrió durante su campaña presidencial, Trump relacionó los ataques terroristas que han ocurrido en Europa, el último en la ciudad británica de Manchester, a la inmigración.

Los comentarios del presidente se dieron en el marco de su discurso frente a la nueva sede de la OTAN en Bruselas donde estaban presentes dos pequeños monumentos que recuerdan la histopria de los retos que ha enfrentado esa alianza atlántica: una pequeña sección del muro de Berlín y una columna retorcida de una de las Torres Gemelas de la ciudad de Nuerva York.

Trump indicó que los países miembros deben dedicar más dinero de sus presupuestos a la defensa colectiva, pero no hizo referencia al Artículo 5 de la OTAN que establece que un ataque a uno de sus miembros significa un ataque a todos.

Aseguró que los miembros de la OTAN deben "finalmente contribuir de manera justa" para cumplir con sus obligaciones, al referirse que cada país debe contribuir al presupuesto de defensa con el 2% de su PIB, tal como se acordó en 2011.



Trump dice que 23 de los 28 miembros no están pagando lo que deberían y que eso no es justo para Estados Unidos. Como crítica dijo que mejor no iba a preguntar cuánto dinero costó construir la nueva sede de la alianza militar.

En el pasado Trump ha calificado a la alianza militar como "obsoleta" y se ha referido a Bruselas, su ciudad sede, como un "agujero del infierno" tras el ataque terrorista en 2016.

En todo caso, el presidente pidió un minuto de silencio por las víctimas del ataque en Manchester que le costó la vida a más de 20 personas. "Hoy es un día tanto para la recordación como para la resolución", e indicó que el atentado demuestra la cara diabólica del terrorismo.



Trump había amenazado durante su campaña presidencial con retirarse del pacto militar porque cree que otros países miembros no pagan una cuota justa.

Pero las capitales europeas sacudidas por la indecisión de Trump podrían encontrar pronto cierta seguridad. El presidente estadounidense cambió recientemente de postura y alabó la necesidad de la OTAN, mientras el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo el miércoles que “por supuesto” Washington respalda el Artículo 5, aunque el republicano sigue queriendo que otros países cumplan su obligación de destinar el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa.

"Creo que se puede esperar que el presidente sea muy duro con ellos, diciendo: 'Miren a Estados Unidos gastando el 4%. Estamos haciendo mucho'", declaró Tillerson a reporteros a bordo del Air Force One. El secretario de Estado dijo además que la OTAN daría “un paso muy importante” a entrar en la coalición internacional que lucha contra el grupo extremista Estado Islámico.

El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, anunció el jueves que la OTAN entrará en la coalición aunque no participará en operaciones de combate.

Los líderes europeos están especialmente nerviosos por las reticencias de Trump sobre la OTAN ante las renovadas agresiones de Rusia, que en 2014 se anexionó la península de Crimea, antes controlada por Ucrania, y habría interferido en las elecciones presidenciales estadounidenses el año pasado, según funcionarios de inteligencia.