Trump ataca a Alemania y de paso se preocupa por lo que piensen en Rusia...

El presidente Donald Trump sigue pareciendo estar muy preocupado por lo que piensen en Rusia sobre lo que está sucediendo en EEUU, al mismo tiempo que no tiene problemas en enfrentarse con uno de lo más confiables aliados de Washington, Alemania.

La mañana del martes, Trump colocó dos mensajes consecutivos en su cuenta de Twitter, el primero cuestionando a Alemania, un día después de que la canciller Angela Merkel dijera que los europeos ya no pueden contar del todo con EEUU.

“Tenemos un deficit commercial MASIVO con Alemania, además ellos pagan MUCHO MENOS de lo que deberían a la OTAN y los militares. Muy malo para EEUU. Esto va a cambiar”.



We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017