Trump asegura que le agradecerán haber echado a James Comey del FBI

Como los padres severos que aseguran que "lamentan" imponerle castigos a sus hijos se presentó la mañana del miércoles el presidente Donald Trump al comentar en su cuenta de Twitter el despido sorpresivo del director del FBI James Comey que él ordenó la tarde anterior.

Aunque la decisión del presidente generó rechazo entre los demócratas y preocupación entre los republicanos, pues se dio cuando el FBI aún investiga los posibles contactos entre la campaña de Trump y la inteligencia de Rusia, el mandatario parece confiar en que el tiempo lo reivindicará.

"Comey perdió la confianza de casi todos en Washington, tanto de los republicanos como de los demócratas. Cuando las cosas se calmen me lo agradecerán", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017