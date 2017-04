Reportan nuevo bombardeo en la ciudad siria que sufrió el ataque químico

Al menos 13 civiles, incluyendo cuatro hermanos y una mujer, murieron el sábado ocho de abril en un bombardeo, afirmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) con sede en Gran Bretaña.

Otras 17 personas resultaron heridas en este ataque, aunque el balance podría agravarse pues algunos heridos se encuentran en estado crítico, según explicaron los voceros del observatorio.

El bombardeo pudo haber sido efectuado por la coalición antiyihadista que lidera Estados Unidos en Siria e Irak, agregó el OSDH, que en cada ocasión trata de determinar los autores de los bombardeos en función del tipo de avión, la técnica de vuelo o la munición utilizada.

La organización OSDH contabilizó un nuevo balance de daños este sábado y calculó en 87 muertos, entre ellos 31 niños, producto del ataque químico del martes.

Este ataque fue realizado en Heneyda, una aldea de la provincia de Raqqa, donde combatiente sirios respaldados por Estados Unidos (Fuerzas Democráticas Sirias) están a la ofensiva contra el grupo terrorista Estado Islámico.

Luego del ataque químico del martes 4 de abril, EEUU lanzó decenas de misiles a una base siria señalada de causar el ataque químico, lo que ha provocado la reacción internacional y el repudio del Kremlin.



El presidente de EEUU, Donald Trump, felicitó a los hombres y mujeres militares estadounidenses por representar a su país "y al mundo" de tan buena manera en el "ataque a Siria".



Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2017