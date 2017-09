Quién es Roy Moore, el radical que detesta a los dreamers y es favorito para ser nuevo senador de Alabama

El presidente Donald Trump viaja esta tarde de viernes a Alabama para apoyar a uno de los candidatos a ocupar la plaza que dejó vacante el senador Jeff Sessions y, sorpresa, su preferido no es el más radical en asuntos de inmigración.

Trump pide el voto por Luther Strange, el senador interino, un moderado cuando se le compara con su adversario y favorito en las encuestas y de la publicación de ultraderecha Breitbart, el exmagistrado Roy Moore.

Moore se opone a seguir protegiendo a los dreamers e incluso le molesta que se use ese término para los jóvenes indocumentados que eran protegidos por la orden ejecutiva DACA.

"DACA está mal. Dreamer está mal", dijo Moore este jueves en el debate final contra su oponente. Moore también defendió su idea de usar militares para patrullar la frontera mientras es construido el muro y defendió el proyecto de ley Raise Act que reduciría a la mitad el número de inmigrantes que admite EEUU. La filosofía del Raise Act se basa en dejar entrar a inmigrantes cualificados y limitar la reunificación familiar.

"Creo que podemos ocuparnos de DACA muy fácilmente, obligándoles a pasar por el Raise Act. Aprobemos el Raise Act en el Congreso y luego podemos dejar que se queden los más cualificados. Mucha de la gente con DACA simplemente no está calificada".



I will always oppose amnesty for illegal aliens, and when I'm in the U.S. Senate, I'll fight to end #DACA NOW! #ALSen https://t.co/HHA6CJsvUG — Judge Roy Moore (@MooreSenate) September 22, 2017

Trump vs. Trumplandia

Durante años como magistrado jefe de la Corte Suprema de Alabama, Moore ganó adeptos con sus posturas extremadamente conservadoras, alardeando de su introducción del cristianismo en la interpretación de las leyes y de restringir los derechos LGBT.

Su adversario, Strange, no es un moderado en inmigración, pero Breitbart y otros medios populistas lo están presentando de ese modo. Breitbart ha hecho una campaña intensa en favor de Moore. Sobre Strange ha resaltado que en su página de campaña en internet solo tiene una línea referente a inmigración en la que asevera que "es nuestro deber preservar y asegurar el cumplimiento de las leyes de inmigración".

Breitbart también ha atacado a Strange por tener una participación en una compañía que gestiona visas del programa EB-5 para chinos adinerados. A cambio de invertir entre 500,000 y 1 millón de dólares en proyectos en Estados Unidos, los inversores consiguen una vía para obtener la green card (residencia permanente).



La elección del martes es la segunda vuelta de la primaria republicana. Por ser Alabama un estado sólidamente republicano, el ganador será el indiscutible favorito en la elección de diciembre para prestar servicio el resto del período que correspondía a Sessions, que acaba en enero de 2021.

Moore ha liderado la carrera republicana desde hace meses. Ganó en primera ronda con el 38.87% de los votos frente a un 32.83% de Strange. En una encuesta de 2,000 republicanos publicada este viernes por Fox News 10, Moore tiene una ventaja de ocho puntos (54%-46%).

La primaria está siendo analizada como un indicador de la influencia de Trump sobre su propia base, que adora a Moore. Trump decidió apoyar al candidato más cercano al establishment en un momento en que necesita reparar las heridas con los líderes del partido en el Congreso para desatascar la agenda legislativa. La superPAC de Mitch McConnel, líder de la mayoría republicana en el Senado, ha apoyado financieramente a Strange.

Aliados de Trump también han destacado que Strange ha sido muy leal a Trump desde que a principios de año fue designado por el entonces gobernador de Alabama, Robert Bentley, para ocupar de manera interina el puesto de Sessions, elegido por el presidente para ser su fiscal general.

Destacando la contradicción de que el presidente esté dándole la espalda a su base, Breitbart titulaba este viernes: "Trump vs. Trumplandia".



Moore ha llegado incluso a mofarse de que Strange tenga el apoyo del presidente. "Perdón por no conocer personalmente al presidente", dijo Moore este jueves en el debate. "No puedo decirles cuándo está usando el baño y cuándo no, como sí puede mi oponente".

El presidente aparecerá en el Von Braun Civic Center de Huntsville junto a Strange este viernes a las 7:15 hora local, 8:15 hora del Este.

Este viernes Trump tuiteó a favor de Strange: "Estaré en Alabama esta noche. Luther Strange ha ganado poderosamente desde que le apoyé, pero el resultado va a ser ajustado. ¡Él ama Alabama y yo también!"



Will be in Alabama tonight. Luther Strange has gained mightily since my endorsement, but will be very close. He loves Alabama, and so do I! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017