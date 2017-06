Luego de la foto con un Trump 'decapitado', la actriz Kathy Griffin dice que su carrera se acabó

La actriz Kathy Griffin dio una conferencia de prensa este viernes luego del escándalo provocado por sus fotos con una cabeza que emulaba al presidente Donald Trump cubierto de sangre y decapitado .

"No creo que tenga una carrera después de esto ... él me quebró", aseguró la actriz y acusó al presidente y a su familia de lanzar una campaña en su contra en respuesta a la imagen que publicada.

En todo caso, su fotografía con una cabeza de Trump ensangrentada a generado críticas de todo el espectro político del país por el mensaje violento que la imagen envía. Esa ola de críticas generó cancelaciones de shows que ya tenía programados e incluso CNN decidió prescindir de sus servicios en el tradicional programa de año nuevo de la cadena.

La comediante intentó culpar a la familia presidencial pese a las disculpas que ofreció el jueves: "El presidente, sus hijos adultos y la primera dama están personalmente tratando de arruinar mi vida para siempre", declaró.

Luego reveló que todo lo que quería hacer era volver a trabajar, algo que le está resultando difícil según dijo porque ya ha tenido cinco cancelaciones a raíz del incidente.

La comediante lloró en varias oportunidades al detallar los mensajes que está recibiendo y se refirió a 'constantes amenazas de muerte' que aseguró que eran detalladas. "Hay un montón de viejos blancos intentando silenciarme", aseguró.



Griffin dijo que el escándalo y el trato que ella está recibiendo luego de las fotos no serían los mismos si fuera un "hombre blanco".

Aseguró que, sin embargo, no tiene temor del presidente y que no "retrocederá". "No tengo miedo de Donald Trump", dijo la actriz y adelantó: "Voy a burlarme de él más ahora".

Comediante investigada

La abogada de Griffin, Lisa Bloom, la acompañó a la rueda de prensa y confirmó que la comediante fue contactada por el Servicio Secreto que está investigando las imágenes.

Bloom también sugirió que, a pesar de los informes que se publicaron que aseguraban que Barron Trump -hijo de 11 años de la pareja presidencial- se había asustado por las imágenes, probablemente el niño no había sido afectado por la imagen de Griffin.

"Como resultado de que la primera familia (los Trump) la ha acosado, ella (Griffin) ha sido vilipendiada, recibiendo amenazas de muerte, despedida de múltiples trabajos y múltiples eventos cancelados", dijo Bloom.

La abogada explicó que Griffin "nunca imaginó que podría ser malinterpretada como una amenaza de violencia" y que no era lo que pretendía.

Las fotos en cuestión fueron lanzadas el martes y rápidamente generó reacciones negativas en las redes sociales.

Tras el revuelo, la comediante pidió disculpas públicamente "Lo siento. Fui demasiado lejos. Me equivoqué. Pido disculpa... me siento horrible", dijo al día siguiente.