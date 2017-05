Trump critica a la comediante estadounidense que mostró la cabeza del presidente decapitada

Donald Trump criticó este miércoles a la comediante estadounidense Kathy Griffin después de que apareciera en un video sosteniendo en su mano una cabeza falsa con el rostro del presidente lleno de sangre.

El mandatario afirmó en un mensaje de Twitter que Griffin debería "estar avergonzada de sí misma" y sostuvo que sus hijos, especialmente Barron -que tiene 11 años- "están pasando por un mal momento".



Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017