Los riesgos para Trump de declararle la guerra al Freedom Caucus, los conservadores que le impidieron derogar Obamacare

Donald Trump no olvida, y aparentemente no perdona tampoco. Una semana después de haber sufrido un duro revés parlamentario al no lograr derogar la Ley de Cuidados de Salud Asequibles u Obamacare ha salido a enfrentarse a quienes considera los culpables de esa derrota.

En un mensaje colocado en su cuenta Twitter temprano la mañana del jueves, el presidente aseguró que “El Freedom Caucus dañará toda la agenda republicano si no se unen al equipo, y rápido. Tenemos que combatirlos, y a los demócratas, en 2018”.



The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 30, 2017





Así, en tres líneas, el presidente promete cobrarle la 'afrenta' de Obamacare a esa treintena de representantes republicanos, que se consideran a sí mismos la reserva conservadora del partido en Washington.

Resulta paradójico que el presidente, que llegó al poder prometiendo romper con la clase política tradicional y la manera que tiene Washington de hacer las cosas, arremeta justamente contra unos congresistas que aseguran estar haciendo exactamente eso: quitarle poder al establishment.

It didn't take long for the swamp to drain @realDonaldTrump. No shame, Mr. President. Almost everyone succumbs to the D.C. Establishment. https://t.co/9bDo8yzH7I — Justin Amash (@justinamash) March 30, 2017



De hecho, en una de las primeras reacciones surgidas del grupo, el representante por Michigan justin Amash ironizó con lo que considera la claudicación del presidente a la élite capitalina.

"No tomó mucho para que el pantano secara a @realDonaldTrump. No se avergüence, Sr, Presidente. Casi todos sucumben al establishment del DC", escribió Amash recordando cómo Trump había prometido "secar el pantano" que considera que se ha convertido la política estadounidense.

Lucha de titanes

A mediados de marzo, Trump no logró convencer al Freedom Caucus para que sus miembros respaldaran al proyecto de ley con el que aspiraban eliminar Obamacare.

La oposición del grupo, integrado por una treintena de congresistas que pertenecen a ala más derechista del partido, fue clave en el retiro de la iniciativa con la que Trump buscaba anotarse su primera gran victoria parlamentaria y cumplir una de sus principales promesas electorales.



El objetivo declarado del grupo es restarle poder al liderazgo del Congreso para darle más poder a los legisladores y sus agendas locales.

Los índices de aprobación de Trump pueden estar en niveles históricamente bajos para un presidente que apenas empieza su andadura, pero sigue siendo un líder muy popular entre los republicanos, muchos de ellos en distritos representados actualmente por integrantes del caucus.

El apoyo o el rechazo de Trump en las elecciones de medio término previstas para 2018 puede marcar la diferencia para algunos de ellos, quienes podrían ver surgir desafíos en las primarias, la pesadilla de todo aspirante a la reelección.

Pero quienes se opusieron al reemplazo de Obamacare no están desamparados. En medio de la lucha por los votos para pasar la nueva propuesta de ley, un grupo asociado a los influyentes hermanos Koch, dos de los mayores contribuyentes a candidatos republicanos y conservadores, ofreció proteger a los congresistas que votaran no.



Americans for Prosperity y Freedon Partners, organizaciones financiadas por los Koch, anunciaron la creación de un fondo para apoyar a esos congresistas que ahora Trump amenaza con sacar de sus escaños en 2018.

Puede ser un choque de trenes, considerando que Trump logro encarnar para muchos el rechazo a los modos de la política tradicional que también ha sido la clave del éxito de muchos de esos parlamentarios. conservadores.